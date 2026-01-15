Trump nu este convins că fiul fostului șah, Reza Pahlavi, ar putea conduce Iranul dacă regimul se prăbuşeşte

Preşedintele american Donald Trump a declarat că nu este sigur că Reza Pahlavi, fiul fostului şah, o figură importantă a opoziţiei iraniene, poate aduna suficient sprijin pentru a prelua în cele din urmă puterea în Iran.

Într-un interviu exclusiv acordat Reuters, din Biroul Oval, Trump a spus că este posibil ca regimul ayatollahilor din Iran să se prăbușească, dar a ezitat să-şi exprime sprijinul total pentru Reza Pahlavi, fiul fostului şah din Iran, care a fost înlăturat de la putere în 1979. "Pare un om foarte drăguț, dar nu știu cum ar fi primit în propria sa țară. Și sincer, nu am ajuns încă la acel punct. Nu știu dacă țara lui l-ar accepta la conducere. Dacă ar face-o, pentru mine ar fi în regulă", a spus el.

Declarațiile sale recente sunt mai ferme decât cele făcute săptămâna trecută, când a spus că nu are planuri să se întâlnească cu Pahlavi. În vârstă de 65 de an şi stabilit în SUA încă dinaintea Revoluției Islamice, Reza Pahlavi este una dintre cele mai vocale fuguri ale opoziției iraniene, deși mișcarea este fragmentată și lipsită de organizare în interiorul Iranului.

Trump a adăugat că este posibil ca regimul de la Teheran să cadă din cauza protestelor. "Orice regim se poate prăbuși. Indiferent dacă se va întâmpla sau nu, urmează o perioadă interesantă", a spus el.

Articolul continuă după reclamă

Reza Pahlavi s-a implicat activ în noul val de proteste din Iran, început în 28 decembrie şi soldat cu mii de morţi şi arestaţi. Pe măsură ce revoltele au luat amploare, și-a intensificat activitatea pe rețelele sociale, postând mesaje și videoclipuri care au strâns milioane de vizualizări. El a încurajat populația să iasă în stradă, ca manifestațiile să înceapă la ora 20:00 şi i-a îndemnat pe protestatari să ocupe centrele orașelor.

Pahlavi a declarat într-o serie de interviuri pentru POLITICO că schimbarea trebuie să vină din interiorul Iranului, fără intervenții militare externe, dar cu sprijin financiar și tehnologic (acces la internet) pentru protestatari. Printre măsurile susţinute de el sunt amnistia pentru funcționarii care se dezertează din regim, formarea unui guvern de tranziție și elaborarea unei noi constituții printr-o conferință națională.

Unii analişti sunt sceptici că majoritatea iranienilor ar accepta revenirea la monarhie şi că sprijinul faţă de Pahlavi în interiorul Iranului este semnificativ.

În acelaşi inteviu Trump l-a acuzat pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, de impasul negocierilor cu Rusia privind războiul și a respins criticile venite din partea republicanilor referitoare la ancheta Departamentului de Justiție asupra președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰