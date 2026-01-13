Trump vs. Powell. Ce se ascunde în spatele dosarului penal cu care e ameninţat şeful Rezervei Federale

Administrația lui Donald Trump a lansat o anchetă penală împotriva președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell. De ce este scandal în SUA pe această temă și care sunt implicațiile?

Jerome Powell este acuzat că ar fi făcut declarații false în Senat despre proiectul de renovare în valoare de 2,5 miliarde de dolari al sediului central al Fed, Rezerva Federală, din Washington, explică The Washington Post. Experții susțin că este un atac grav la adresa statului de drept și a independenței băncii centrale din SUA, mai ales că scandalul a zguduit luni piața bursieră americană.

Trump l-a presat public pe Powell să reducă dobânzile pentru a stimula economia înaintea alegerilor pentru Congres de toamnă. În acest context, inițierea unei anchete penale împotriva lui Powell este văzută ca o formă de intimidare politică. Criticii avertizează că această acțiune pune în pericol principiul fundamental al independenței Rezervei Federale, care trebuie să ia decizii economice în interesul public, nu în funcție de interese politice.

Iar economiștii atrag atenția că subminarea acestei independențe ar putea destabiliza piețele financiare și ar compromite credibilitatea economică a SUA. Situația este cu atât mai gravă cu cât Powell îl acuză direct pe Trump că încearcă să-l forțeze să ia decizii care să-l avantajeze politic.

"Atunci când președintele se folosește de amenințarea unei urmăriri penale pentru a încerca să rezolve dezbateri legitime asupra unor politici publice, reprezintă, în realitate, un atac asupra statului de drept. Este un atac asupra instituțiilor și normelor care au contribuit substanțial la prosperitatea pe termen lung a Statelor Unite", a explicat Michael Strain, economist la American Enterprise Institute.

Ce este Rezerva Federală și ce face

Rezerva Federală (Fed) supraveghează dobânzile și are o influență enormă asupra piețelor financiare, asupra prețurilor și asupra forței de muncă din SUA. Este organizată să funcționeze ca o entitate independentă de puterea executivă, pentru că uneori ceea ce vor liderii politici nu este bine pentru economie. "Câteodată (cei de la Fed) nu sunt foarte populari, dar trebuie să li se acorde independență față de interesele politice, fie ele de dreapta, sau de stânga", a explicat analistul financiar Jamie Cox.

Ce se întâmplă cu Jerome Powell

Pentru moment, nu au fost formulate acuzații oficiale, dar Departamentul de Justiție a deschis un dosar penal împotriva lui Powell, în legătură cu renovarea sediului Fed, un proiect care a depășit bugetul planificat. De luni de zile, Trump s-a folosit de acest subiect pentru a critica managementul lui Powell. A vizitat inclusiv șantierul sediului împreună cu acesta în iulie anul trecut.

Experții juridici spun că nu este clar ce anume ar putea fi pus sub urmărire penală. Fed a anunțat duminică, 11 ianuarie 2026, că a fost deschisă o investigație, subliniind că a primit citații legate de declarațiile făcute de Powell în Senat despre proiect. "Aparent a existat o risipă (de fonduri) la renovare. Dar asta se întâmplă tot timpul. Nu înseamnă că e o faptă penală", a comentat Neama Rahmani, fost procuror federal.

Este o tactică de presiune pentru a determina Fed să reducă dobânzile?

Cert este că Trump nu îl place pe Powell și a spus în mod clar că vrea ca acesta să reducă și mai mult dobânzile. Pe termen scurt, reducerea dobânzilor ar face mai ușor împrumutul de bani pentru a cumpăra un automobil sau o casă, dar dacă este făcută într-un moment nepotrivit, ar putea agrava inflația, explică The Washington Post.

Trump a recunoscut fățiș că susține anchete penale împotriva dușmanilor politici, precum fostul director al FBI, James B. Comey, actualul procuror general al statului New York, Letitia James, și senatorul Adam Schiff, ambii democrați. Aproape toate aceste procese au întâmpinat dificultăți în instanță.

Powell nici măcar nu este primul membru Fed vizat de Departamentul de Justiție în mandatul lui Trump: în septembrie, a fost deschisă o anchetă penală împotriva guvernatoarei Fed Lisa Cook, acuzată de fraudă ipotecară. Trump a încercat deschis să o demită, iar Cook a negat că ar fi comis vreo infracțiune.

"Deși nu știm toate informațiile de care dispune Departamentul de Justiție, această anchetă pare foarte similară cu cele împotriva lui James Comey și Letitia James. Nimeni nu este mai presus de lege, dar nici nu ar trebui ca cineva să fie ținta unei anchete pentru simplul fapt că își face treaba", a spus Barbara McQuade, fost procuror american și profesor la Facultatea de Drept a Universității din Michigan.

Ce spun economiștii

Economiștii avertizează că, pe termen lung, o mai mare influență politică asupra Fed ar face inflația și recesiunile mai greu de gestionat, iar Statele Unite ar deveni mai puțin de încredere pentru afaceri. "Amenințarea cu un dosar penal este o consecință a faptului că Rezerva Federală stabilește dobânzile pe baza celei mai bune evaluări a ceea ce este în interesul publicului, în loc să urmeze preferințele președintelui", a susținut Powell într‑o filmare postată duminică pe site‑ul băncii centrale.

Ce urmează - Senatul și Curtea Supremă

Dacă Trump reușește să‑l forțeze pe Powell să‑și dea demisia, Senatul controlat de republicani îl va aproba pe succesorul său. Un senator republican a spus că va bloca numirile la Fed până când această chestiune legală va fi clarificată:

"Dacă mai exista vreun dubiu că oamenii din administrația Trump încearcă să pună capăt independenței Rezervei Federale, acum nu mai există. Acum sunt puse sub semnul întrebării chiar independența și credibilitatea Departamentului de Justiție", a transmis senatorul republican Thom Tillis din Carolina de Nord.

Tillis se pensionează, dar sunt și alți senatori republicani, mai apropiați de Trump, neliniștiți de această anchetă, ceea ce sugerează că nu toată lumea din partidul lui Trump este de acord cu această măsură.

Curtea Supremă ar putea juca și ea un rol. Judecătorii au decis că Lisa Cook își poate păstra, pentru moment, funcția în Fed, blocând temporar acțiunile lui Trump. Curtea urmează să audieze cazul luna aceasta, iar dacă va da dreptate lui Trump, ar putea deschide calea pentru o influență politică mult mai mare asupra politicii monetare a SUA.

"Independența Fed și capacitatea sa de a menține inflația scăzută și stabilă și niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă sunt unele dintre cele mai importante lucruri pe care guvernul nostru le face", au transmis economiștii.

Powell, susţinut de guvernatori mai multor bănci centrale din lume

Şefii mai multor bănci centrale importante au semnat un comunicat comun în care îşi exprimă sprijinul faţă de Powell. "Suntem pe deplin solidari cu Rezerva Federală a Statelor Unite şi preşedintele ei, Jerome H. Powell", se arată în comunicatul semnat de şefii de la Banca Centrală Europeană (BCE), Banca Angliei (BoE), Banca Canadei şi alte instituţii.

"Independenţa băncilor centrale este elementul de bază al preţurilor, al stabilităţii financiare şi economice, în interesul cetăţenilor pe care îi servim", au adăugat reprezentanţii băncilor. Printre semnatari se mai află preşedintele Băncii Reglementelor Internaţionale (BIS) şi şefii băncilor centrale din Suedia, Danemarca, Elveţia, Australia, Coreea de Sud, Brazilia şi Franţa.

