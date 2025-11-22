Trump nu exclude schimbări în planul de pace pentru Ucraina. Liderii europeni cer revizuiri

Președintele american Donald Trump a precizat sâmbătă că planul său actual de pace privind încheierea războiului din Ucraina nu reprezintă forma sa definitivă. Declarația vine în contextul în care Ucraina și partenerii săi europeni consideră propunerea drept un posibil punct de plecare pentru negocieri, dar care necesită ajustări și eforturi suplimentare, potrivit Reuters, informează Agerpres.

"Războiul trebuie să se încheie într-un fel sau altul", le-a declarat Trump jurnaliştilor sâmbătă.

Liderul de la Casa Albă a răspuns însă "nu" atunci când a fost întrebat dacă aceasta este oferta sa finală.

Senatori americani, democraţi şi republicani, şi-au exprimat "îngrijorările serioase cu privire la detaliile planului preşedintelui Donald Trump" de a pune capăt războiului din Ucraina, într-un comunicat publicat sâmbătă, relatează AFP.

"Nu vom obţine o pace durabilă oferind concesie după concesie lui Putin şi degradând fatal capacitatea Ucrainei de a se apăra. Istoria ne-a învăţat că Putin înţelege doar forţa şi nu va respecta niciun acord decât dacă este garantat prin constrângere", au scris trei aleşi democraţi, un senator independent şi un senator republican.

"Trebuie să ne consultăm îndeaproape cu partenerii noştri ucraineni şi cu partenerii noştri NATO cu privire la calea de urmat. Ar trebui să exercităm o presiune reală asupra Rusiei pentru a veni la masa negocierilor", se mai arată în comunicat.

Republicanul Roger Wicker, care prezidează Comitetul Forţelor Armate din Senat, a emis, la rândul său, o declaraţie separată vineri.

"Acest aşa-numit 'plan de pace' are probleme reale şi sunt foarte sceptic în ceea ce priveşte capacitatea sa de a instaura pacea. Ucraina nu ar trebui să fie forţată să cedeze teritorii unuia dintre cei mai notorii criminali de război din lume, Vladimir Putin", a declarat senatorul, adăugând: "Dimensiunea şi dispunerea forţelor armate ale Ucrainei reprezintă o alegere suverană a guvernului şi a poporului său".

