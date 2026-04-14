Meciul dintre Donald Trump și Papa Leon al XIV-lea intră în prelungiri! După ce l-a acuzat pe Suveranul Pontif că susține armele nucleare, liderul de la Casa Albă refuză să-și ceară scuze, chiar dacă presiunea publică este uriașă. La doar câteva minute după declarațiile șocante, președintele american a postat pe rețelele sociale o fotografie, generată de inteligența artificială, care îl portretizează în rolul lui Iisus Hristos. Acuzat de blasfemie, liderul de la Casa Albă a șters postarea.

Supărat că nu a primit Nobelul pentru pace, liderul de la Casa Albă a postat pe rețeaua sa de socializare o imagine generată cu inteligența artificială, în care apare ca vindecător, precum Iisus Hristos. Fotografia a stârnit un val de reacții negative.

"Am văzut și eu și cred că este pur și simplu dezamăgitor, ca american, să știu că președintele nostru care teoretic ne reprezintă pe toți și ne reprezintă țara în fața lumii, nu găsește o cale de a fi mai diplomat cu un alt lider mondial pe care atâția oameni îl admiră" a spus un american.

Aspru criticat, liderul de la Casa Albă a șters fotografia și a negat asemănarea cu Mântuitorul.

"Se presupune că în imagine sunt eu, în chip de medic, vindecând oameni. Și chiar îi fac pe oameni bine, îi fac mult mai bine!" a spus președintele SUA, Donald Trump.

Între timp, nu dă înapoi nici în conflictul cu Papa Leon. Președintele american refuză să își ceară scuze pentru criticile dure la adresa suveranului Pontif.

"Papa Leon a spus lucruri greșite. S-a opus categoric acțiunilor mele cu privire la Iran" a explicat Donald Trump.

"Nu am pentru ce să îmi cer scuze, el se înșeală!" a adăugat președintele SUA.

În replică, Papa Leon a precizat că mesajul său nu e un atac la adresa lui Donald Trump.

"Nu cred că mesajele Evangheliei sunt menite să fie abuzate în modul în care o fac unii oameni. Și voi continua să vorbesc cu voce tare împotriva războiului" a spus liderul Bisericii Catolice, Papa Leon al XIV-lea.

Liderul american a mers atât de departe încât a sugerat că Papa îi datorează lui alegerea ca Suveran Pontif.

