Trump susține că sub administrația sa criminalitatea a ajuns la cel mai redus nivel din ultimii 125 de ani

Președintele SUA Donald Trump a susținut că infracționalitatea și numărul crimelor din SUA se află la cel mai scăzut nivel din ultimii 125 de ani, iar Casa Albă atribuie acest lucru "angajamentului său neclintit de a restabili legea și ordinea".

Potrivit unui studiu, omuciderile sunt pe cale să atingă un minim al ultimilor 125 de ani, însă același lucru nu se poate spune despre criminalitatea violentă în ansamblu, deși aceasta a scăzut la cel mai redus nivel din ultimele decenii, conform BBC.

BBC a analizat statisticile privind criminalitatea din SUA și a discutat cu experți în domeniu pentru a evalua ce determină această scădere.

În Biroul Oval, la începutul acestei luni, Trump a declarat: "rata criminalității este acum cea mai scăzută de după 1900, adică 125 de ani". FBI este principala sursă de statistici privind criminalitatea în SUA. Instituția nu măsoară criminalitatea în ansamblu, dar contabilizează numărul infracțiunilor violente raportate poliției.

Acestea includ omuciderea, care acoperă crima și omorul fără premeditare: violul, jaful și agresiunea agravată. În 2024, rata a fost de 348,6 la 100.000 de locuitori, cel mai scăzut nivel din 1969, potrivit analizei datelor FBI realizate de expertul american în criminalitate Jeff Asher.

FBI nu a publicat încă datele privind criminalitatea violentă pentru întregul an 2025, însă cea mai recentă raportare arată că numărul total al infracțiunilor violente a scăzut cu aproximativ 10% în anul încheiat în octombrie 2025, urmând tendințe similare din 2023 și 2024.

Datele FBI, singure, nu pot confirma sau infirma afirmația că infracționalitatea se află la un minim al ultimilor 125 de ani deoarece, după cum subliniază acesta, instituția a început să publice statistici abia în 1930, și constant doar după 1960.

De ce scade criminalitatea

Într-un comunicat recent, Casa Albă a declarat că scăderea criminalității violente este "rezultatul direct" al politicilor lui Trump, inclusiv "direcționarea de resurse federale suplimentare către orașe conduse de democrați care deveniseră zone de război, îndepărtarea infractorilor ilegali periculoși de pe străzile noastre, sprijinirea poliției și a procurorilor".

Cu toate acestea, mai mulți experți în criminalitate intervievați au indicat o scădere post-pandemie a infracționalității violente, după creșterea observată în jurul anului 2020. Cu alte cuvinte, o tendință care a început înainte ca Trump să revină pentru al doilea mandat, în ianuarie 2025.

Ţări care au mai înregistrat scăderi similare

În anul încheiat în septembrie 2025, poliția din Anglia și Țara Galilor a consemnat cel mai mic număr de omucideri de când au început înregistrările comparabile, în 2003.

"Majoritatea celorlalte țări occidentale au înregistrat, într-adevăr, scăderi similare (ale criminalității violente) cu cele observate în SUA, însă trebuie avut în vedere că aceste țări au, în general, rate ale criminalității mai scăzute decât SUA", a declarat prof. Piquero.

