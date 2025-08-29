Trump revocă protecţia asigurată de Secret Service pentru Kamala Harris

Preşedintele american Donald Trump a decis să revoce protecţia asigurată de Secret Service fostei vicepreşedinte Kamala Harris, ex-rivala sa democrată în alegerile din noiembrie 2024, au confirmat vineri Casa Albă şi anturajul Kamalei Harris, transmit AFP, citată de Agerpres.

"Vicepreşedinta mulţumeşte Secret Service (serviciul responsabil cu protecţia înalţilor demnitari americani, n.red.) pentru profesionalismul, devotamentul şi implicarea fără greş în materie de Securitate", a declarat pentru AFP echipa Kamalei Harris.

Secret Service retras din serviciul mai multor foşti oficiali din administraţia Biden

Postul CNN a relatat anterior că preşedintele Trump a revocat protecţia Secret Service pentru fosta vicepreşedintă Kamala Harris. În scrisoarea primită joi şi citată de CNN, fostei vicepreşedinte i se aduce la cunoştinţă că decizia intră în vigoare la 1 septembrie.

Perioada tipică de şase luni în care foştii vicepreşedinţi beneficiază de protecţia Secret Service fusese extinsă sub fostul preşedinte Joe Biden la un an pentru Kamala Harris, a transmis CNN, citând persoane la curent cu aranjamentul. Harris urmează să înceapă un turneu de promovare a cărţii sale de memorii, "107 Days" (107 zile).

Trump a revocat până acum protecţia federală de securitate şi în cazul altor persoane, printre care fostul său consilier de securitate naţională John Bolton şi copii lui Joe Biden, Hunter şi Ashley.

