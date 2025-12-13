Antena Meniu Search
Trump, dat în judecată pentru proiectul sălii de bal de la Casa Albă. Acuzat că a ignorat procedurile legale

Casa Albă a fost dată în judecată de o organizație nonprofit pentru protejarea patrimoniului istoric, care încearcă să oprească construcția noii săli de bal propuse de președintele Donald Trump, informează BBC. Procesul a fost intentat de "National Trust for Historic Preservation", o organizație creată prin mandat al Congresului SUA pentru conservarea siturilor istorice.

de Redactia Observator

la 13.12.2025 , 12:33
Trump, dat în judecată pentru proiectul sălii de bal de la Casa Albă. Acuzat că a ignorat procedurile legale - Sursa: Profimedia

Potrivit acțiunii depuse vineri în instanță, administrația de la Casa Albă ar fi început lucrările fără a respecta procedurile legale necesare, inclusiv fără evaluări de impact și fără consultare publică. Organizația susține că demolarea aripii estice a Casei Albe, realizată în luna octombrie, a avut loc fără avizele obligatorii, relatează BBC

"Niciun președinte nu are dreptul legal de a demola părți ale Casei Albe fără nicio evaluare, nici Donald Trump, nici Joe Biden și niciun alt lider", se arată în documentele depuse la tribunal.

Reclamanții cer unui tribunal federal din Washington să suspende lucrările până când Casa Albă va respecta toate procedurile legale, inclusiv obținerea avizelor de la National Capital Planning Commission și organizarea unei perioade de consultare publică.

Articolul continuă după reclamă

În proces se mai afirmă că proiectul a fost inițiat fără o evaluare de mediu și fără autorizare din partea Congresului, fapt care ar încălca Constituția Statelor Unite, ce acordă Congresului controlul asupra proprietăţilor federale. 

Sala de bal a lui Trump, promisă până la finalul mandatului

Casa Albă a respins acuzațiile, susținând că președintele Trump are "autoritate legală deplină" pentru a moderniza și renova clădirea, la fel ca predecesorii săi. Administrația a descris proiectul drept "o completare necesară și rafinată".

Sala de bal, finanțată din donații private, a fost inițial concepută pentru 500 de persoane, însă planurile au fost extinse, capacitatea ajungând la aproximativ 1.350 de invitați. Între timp, șantierul este deja activ, cu utilaje grele și macarale instalate pe domeniul Casei Albe.

Donald Trump a declarat recent că proiectul va fi finalizat înainte de finalul mandatului său, în 2028, afirmând că va fi "cea mai bună sală de bal din țară".

