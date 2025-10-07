Trump spune că există o "şansă reală" să fie încheiat un acord de pace pentru Gaza

Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări marţi că există o "şansă reală" să se ajungă la un acord de pace pentru Gaza, într-un moment în care discuţiile indirecte dintre emisarii israelieni şi Hamas continuă în Egipt, relatează agenţiile internaţionale de presă, citate de Agerpres.

Trump a propus un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt conflictului, declanşat acum doi ani de atacul Hamas, cel mai sângeros din istoria Israelului.

Steve Witkoff şi Jared Kushner participă la negocieri

"Suntem foarte aproape de un acord", a declarat liderul de la Casa Albă în timpul unei conversaţii cu reporterii în timpul vizitei premierului canadian Mark Carney la Washington. El a dat asigurări că o "echipă" americană este implicată în discuţiile în curs.

Casa Albă a anunţat că trimisul special Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui, care nu deţine o funcţie oficială, participă la acest proces.

