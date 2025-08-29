Donald Trump vrea să reducă durata de valabilitate a vizelor pentru jurnaliştii şi studenţii străini, pe motivul înăspririi restricţiilor pentru imigraţia legală. Astfel, cetăţenii străini deţinători ai unei vize de studii nu vor fi autorizaţi să rămână mai mult de patru ani pe teritoriul american. În ceea ce-i priveşte pe jurnaliştii străini, aceştia vor fi limitaţi la şederi de 240 de zile, cu posibilitatea de a-şi reînnoi viza pentru perioade egale de timp.

Singurii puternic afectaţi vor fi reprezentanţii mass-media din China, care vor avea vize limitate la 90 de zile. Oficialii din Beijing au criticat decizia şi au declarat că se opun practicilor discriminatorii care vizează anumite ţări. Până în prezent, Statele Unite emiteau vize pentru durata programului de studiu al unui student, iar acestea erau valabile timp de 10 ani.

Donald Trump susţine că aceştia prezintă riscuri pentru securitate, îi costă enorm pe contribuabili, iar cetăţenii americani sunt dezavantajaţi. În urmă cu doi ani, studenţii internaţionali au contribuit însă la economia americană cu peste 50 de miliarde de dolari.

Această măsură, dacă va fi pusă în aplicare, ar afecta jurnaliştii acreditaţi pentru sute de instituţii de presă străine din Statele Unite. "De prea mult timp, administraţiile anterioare au permis studenţilor străini şi altor titulari de vize să rămână în Statele Unite aproape pe termen nelimitat, prezentând riscuri pentru securitate, costând o sumă incalculabilă contribuabilii şi dezavantajând cetăţenii americani", a afirmat miercuri Departamentul Securităţii Interne într-un comunicat.

Această propunere a fost publicată în Federal Register, jurnalul oficial al guvernului federal, deschizând o scurtă perioadă pentru comentarii publice, înainte ca modificarea să intre în vigoare.

