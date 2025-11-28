Preşedintele SUA a declarat joi, într-o postare pe platforma Truth Social, că intenţionează să suspende imigraţia către Statele Unite din toate "ţările din lumea a treia", în urma atacului armat din centrul capitalei Washington, soldat cu moartea unui membru al Gărzii Naţionale. Anunţul ridică numeroase semne de întrebare, întrucât administraţia nu a precizat când ar putea intra în vigoare măsura sau ce state ar fi vizate.

Trump vrea să suspende imigraţia din toate "ţările din lumea a treia", după atacul armat din Washington - Getty Images

În postarea publicată joi, fostul preşedinte scria că "va opri permanent migraţia din toate ţările din lumea a treia pentru a permite sistemului american să se refacă în totalitate", potrivit CBS News.

Anunţul vine la o zi după atacul armat din Washington, la doar câteva străzi distanţă de Casa Albă, în urma căruia un membru al Gărzii Naţionale a Statelor Unite a fost ucis, iar altul rănit grav.

Suspectul, un cetăţean afgan care a primit azil în SUA în 2021

Suspectul reţinut este un bărbat de 29 de ani, originar din Afghanistan, intrat în SUA în septembrie 2021, alături de mii de alţi refugiaţi afgani evacuaţi după retragerea trupelor americane.

Administraţia prezidenţială susţine că politicile de imigraţie "sunt de vină" pentru faptul că acesta a ajuns pe teritoriul SUA şi promite schimbări radicale. Trump a afirmat că "va rezilia" statutul a milioane de migranţi admiși în perioada administrației anterioare şi va "înlătura pe oricine nu reprezintă un atu pentru Statele Unite".

El a spus că va elimina "beneficiile şi subvenţiile federale" pentru "non-cetăţeni" şi va deporta străinii consideraţi "risc de securitate sau incompatibili cu civilizaţia occidentală".

CBS News transmite că a cerut clarificări suplimentare Casa Albă, însă până acum nu a primit un răspuns.

Reevaluarea permiselor de şedere şi a cazurilor de azil

Joi, administraţia a anunţat o "reevaluare riguroasă" a tuturor permiselor de rezidenţă permanentă acordate imigranţilor din 19 "ţări de risc", între care se află Afghanistan, Cuba, Haiti, Iran, Somalia, Libya, Sudan, Yemen şi Venezuela.

Un purtător de cuvânt al Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a confirmat că sunt analizate şi toate cazurile de azil aprobate în perioada administraţiei Biden.

Anterior atacului, pe 21 noiembrie, administraţia a ordonat serviciului USCIS să revizuiască toate dosarele refugiaţilor admişi sub preşedinţia Biden.

Suspectul fusese colaborator al CIA în Kandahar

Conform informaţiilor furnizate de CIA, Rahmanullah Lakanwal a lucrat anterior cu forţele americane, inclusiv cu agenţia, ca membru al unei structuri partenere în Kandahar, activă până în 2021, anul retragerii trupelor americane.

Procurorul federal Jeanine Pirro a declarat că suspectul locuia cu familia în Bellingham, Washington, şi a condus până la Washington, D.C., înainte de atac.

Trump a precizat că bărbatul se află în stare gravă, după ce a fost împuşcat de un membru al Gărzii Naţionale în timpul ambuscadei.

