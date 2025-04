Procesiunea solemnă a început în capela Casei Sfânta Marta cu un moment de rugăciune oficiat de cardinalul Kevin Farrell, şambelan al Bisericii Catolice.

În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin! Dragi frați și surori, cu mare emoție însoțim rămășițele pământeşti Papei Francisc la Bazilica Vaticanului!

Trupul Papei Francisc, mutat la Bazilica Sfântul Petru

Vezi și

De la Santa Marta, mica reşedinţă privată a fostului Suvernan Pontif, procesiunea, formată din cardinali şi soldaţi din Garda Elveţiană, a traversat Piazza Santa Marta şi Piaţa Sfântul Petru, unde mii de oameni aşteptau deja.

Toată urmăreşte şi filmează ce se întâmplă acum la Casa Santa Marta. Sicriul Papei Francisc a plecat spre noi.

În Bazilica Sfântul Petru, sicriul deschis a fost depus în faţa mormântului Sfântului Petru şi a impunătorului baldachin al lui Bernini, o capodoperă a artei baroce. Conform dorinţei Papei, a fost aşezat pe o mică platformă şi nu pe un catafalc.

La Vatican s-a lăsat liniştea. Papa Francisc a ajuns acasă.

Printre cei care au asistat la momentele istorice sunt şi mulţi români, aflaţi la Roma pentru a petrece Paştele. Nu s-au putut însă întoarce acasă fără a aduce un ultim omagiu Suveranului Pontif.

"A fost un moment foarte emotionant, citisem in presă ca cine se nimereste să fie în vacanţă,

Da, a fost aşa o durere în suflet. Mi-a plăcut foarte mult, este o exprienţă pe care nu o voi uita vreodată şi mă bucur că am participat", a declarat un credincios.

După ce procesiunea s-a sfârșit, cardinali, episcopi, preoți și călugări franciscani veniți din toată lumea s-au închinat în fața papei. Apoi, uşile de aur ale Bazilicii Sfântul Petru s-au deschis pentru oameni. Cu ochii în lacrimi credincioşii fac o plecăciune în fața sicriului, spun o scurtă rugăciune, apoi se închină.

"A fost foarte frumos, pentru că am ajuns acolo, pentru că m-am rugat, am văzut slujba, am văzut sicirul, a fost un miracol, a fost un om sfânt". "Când am venit aici, m-am rugat pentru că mi-am pierdut părinții. Iar când am văzut cortegiul trecând, i-am văzut pe părinţii mei mergând în Rai. Este un lucru foarte emoţionant. M-am rugat și am simțit că suntem împreună". "Este foarte trist. Rămânem fără un om mare, un om extraordinar". "E trist! Am făcut o călătorie lungă pentru a fi la Roma, foarte trist, am venit cu speranţa să-l vedem, venim din Costa Rica", spun credincioşii.

Aproximativ 30.000 de oameni de toate vârstele aşteaptă să i aducă Papei un ultim omagiu şi se stă la codă în jur de cinci ore.

Sunt mulţi care au picat testul răbdării şi iată încearcă să sară rândul şi să ajungă un pic mai în faţă, la coadă.

Oficialii de la Vatican se aşteaptă ca peste 200.000 de pelerini să se reculagă în aceste trei zile la căpătâiul Papei, care s-a stins din viaţă luni dimineaţă. Într-un interviu pentru presa italiană, medicul său a povestit ultimele clipe ale Sfântului Părinte.

"Când am ajuns la Santa Marta, Sfântul Părinte era încă în viață, avea ochii deschiși, avea oxigen, dar nu era alert. Trebuia să înțelegem ce este în neregulă cu el, l-am ascultat cu stetoscopul în ambele câmpuri pulmonare, dar nu era o problemă respiratorie. Era în stare de comă. A avut un accident vascular cerebral, pot spune asta cu certitudine, Sfântul Părinte nu a suferit", a declarat Sergio Alfieri, medicul Papei Francisc.

Cine ar putea să-i ia locul Papei Francisc

În culise, a început o luptă feroce pentru putere între aripa liberală, care vrea să continue reformele Papei Francisc şi tabăra conservatorilor, puternic susţinută de la Washington.

Chiar dacă nu există un favorit clar, se conturează câțiva candidați cu șanse reale. Printre ei, sunt trei italieni. Unul dintre ei este Cardinalul Pietro Parolin, actualul număr doi de la Vatican, descris de Papa ca "un om drept".

Lumea Catolică ar putea avea şi primul Papă de culoare din istorie. Printre favoriţi - cardinalul Peter Turkson din Ghana. Are 76 de ani și vine dintr-o familie modestă. Chiar dacă ar continua misiunea lui Francisc în apărarea celor săraci și oprimați, nu împărtăşeşte deschiderea sa față de subiecte sensibile, precum drepturile minorităţilor sexuale.

Şi Asia este şi ea puternic reprezentată şi ar putea trimite la Vatican viitorul Papă în persoana lui Luis Antonio Tagle, în vârstă de 67 de ani, Este considerat Chipul Asiei catolice, un bun comunicator, activ pe Facebook și pe YouTube. Cardinalul Mikola Bychok, episcop de Melbourne, dar născut în Ucraina, are la 45 de ani şansa de a deveni cel mai tânăr Papă din istorie. Viitorul Papă ar putea avea rădăcini în ţara noastră. Cadinalul Peter Erdo, arhiepiscop de Budapesta, este cotat cu a treia sansă. Are 72 de ani şi este din aripa conservatorilor. Se bucură de sprijinul cardinalilor europeni, cel mai numeros bloc din conclav. Erdo s-a născut în Ungaria, însă Bunicii lui au fost secui din Transilvania care au emigrat după Primul Război Mondial.

Însă o zicală veche despre alegerile papale spune: "Cine intră în conclav papă, iese cardinal". Până acum, niciunul dintre cei consideraţi favoriţi, nu a fost în final ales Papă.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Au apărut zborurile cu destinaţie necunoscută. Aţi testa o astfel de experienţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰