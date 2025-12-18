Accident grav în localitatea Fundătura din judeţul Cluj. O șoferiță de 78 de ani din Bucureşti a pătruns pe contrasens și a lovit o mașină condusă regulamentar de o femeie de 59 de ani.

În urma impactului, femeia de 78 de ani a rămas blocată în vehicul şi a fost nevoie de intervenţia echipajelor de descarcerare.

Aceasta a suferit răni la nivelul picioarelor şi a fost transportată la cea mai apropiată unitate medicală pentru îngrijiri.

Alte două persoane implicate în accident, un bărbat de aproximativ 80 de ani și o femeie de 59 de ani, au ajuns la spital. Autorităţile au deschis o anchetă şi continuă cercetările.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce contează mai mult când alegeţi jucăriile pentru copii? Preţul Calitatea

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰