Video O şoferiţă de 78 de ani a provocat un accident în Cluj, după ce a intrat pe contrasens. 3 persoane, la spital
Accident grav în localitatea Fundătura din judeţul Cluj. O șoferiță de 78 de ani din Bucureşti a pătruns pe contrasens și a lovit o mașină condusă regulamentar de o femeie de 59 de ani.
În urma impactului, femeia de 78 de ani a rămas blocată în vehicul şi a fost nevoie de intervenţia echipajelor de descarcerare.
Aceasta a suferit răni la nivelul picioarelor şi a fost transportată la cea mai apropiată unitate medicală pentru îngrijiri.
Alte două persoane implicate în accident, un bărbat de aproximativ 80 de ani și o femeie de 59 de ani, au ajuns la spital. Autorităţile au deschis o anchetă şi continuă cercetările.
