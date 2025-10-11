Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Tunel de lux pentru moștenitorul Porsche. Localnicii din Salzburg cer oprirea proiectului

Moştenitorul imperiului Porsche a primit autorizaţie să construiască un tunel privat prin munte la Salzburg. Miliardarul a plătit 48 de mii de euro pentru aprobare, iar 20 de mii de localnici au semnat o petiţie în care cer autorităţilor să suspende şantierul, de teama unui dezastru ecologic.

de Redactia Observator

la 11.10.2025 , 20:28

Tunelul l-ar scuti pe miliardarul de 82 de ani să urce 100 de trepte ca să intre în casă. Pasajul de 500 de metri va lega o parcare din centrul Salzburgului de garajul aflat în vila lui Wolfgang Porsche şi va costa 10 milioane de euro. Ar trebuie să traverseze, însă, o zonă naturală protejată, iar localnicii au luat foc când au aflat.

"Am aflat din presă despre acest lucru, nu ni se pare ceva bun, Este pe principiul „cu bani poți face orice“. Nu este deloc în regulă! O tâmpenie, sincer, mai ales că este un proiect privat. În primul rând că este distrus mediul, în al doilea rând, pentru ce are nevoie de un tunel personal?", a declarat un localnic.

Proiectul a fost aprobat de primărie, deşi mii de localnici au organizat proteste, au semnat o petiţie şi au creat conturi de social media în care acuză tratamentul preferențial de care beneficiază super-bogații.

Articolul continuă după reclamă

Alt motiv de supărare este că reşedinţa lui Wolfgang Porsche a aparţinut unui cunoscut scriitor evreu născut la Viena, Stefan Zweig, fugit din Austria de teama naziştilor. Acum, casa a fost cumpărată de nepotul celui care a produs maşini pentru Adolf Hitler.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

tunel mostenitor porsche
Înapoi la Homepage
Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: “Ies mult mai ieftin”
Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: &#8220;Ies mult mai ieftin&#8221;
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat aflat la 40 de km de capitală. Trăiește foarte liniștit acum
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat aflat la 40 de km de capitală. Trăiește foarte liniștit acum
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi mai multă încredere în spitalele de stat sau în cele private?
Observator » Ştiri externe » Tunel de lux pentru moștenitorul Porsche. Localnicii din Salzburg cer oprirea proiectului