Moştenitorul imperiului Porsche a primit autorizaţie să construiască un tunel privat prin munte la Salzburg. Miliardarul a plătit 48 de mii de euro pentru aprobare, iar 20 de mii de localnici au semnat o petiţie în care cer autorităţilor să suspende şantierul, de teama unui dezastru ecologic.

Tunelul l-ar scuti pe miliardarul de 82 de ani să urce 100 de trepte ca să intre în casă. Pasajul de 500 de metri va lega o parcare din centrul Salzburgului de garajul aflat în vila lui Wolfgang Porsche şi va costa 10 milioane de euro. Ar trebuie să traverseze, însă, o zonă naturală protejată, iar localnicii au luat foc când au aflat.

"Am aflat din presă despre acest lucru, nu ni se pare ceva bun, Este pe principiul „cu bani poți face orice“. Nu este deloc în regulă! O tâmpenie, sincer, mai ales că este un proiect privat. În primul rând că este distrus mediul, în al doilea rând, pentru ce are nevoie de un tunel personal?", a declarat un localnic.

Proiectul a fost aprobat de primărie, deşi mii de localnici au organizat proteste, au semnat o petiţie şi au creat conturi de social media în care acuză tratamentul preferențial de care beneficiază super-bogații.

Articolul continuă după reclamă

Alt motiv de supărare este că reşedinţa lui Wolfgang Porsche a aparţinut unui cunoscut scriitor evreu născut la Viena, Stefan Zweig, fugit din Austria de teama naziştilor. Acum, casa a fost cumpărată de nepotul celui care a produs maşini pentru Adolf Hitler.

