Turnul Torre dei Conti din Roma s-a prăbuşit parţial în timpul lucrărilor de renovare. Un muncitor a fost prins sub dărâmături. Este vorba de un român de 66 de ani, care a suferit leziuni la nivelul capului, scrie Corriere della Sera. Bărbatul făcea parte din echipa care lucra la renovarea turnului mediaval, situat în apropiere de Colosseum şi de Forum Roman. Alţi patru muncitori au fost răniţi. Printre aceştia, se afla un alt român de 48 de ani.

O porțiune din Torre dei Conti, o clădire istorică aflată în prezent în curs de lucrări majore de restaurare, finanțate de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) , s-a prăbușit brusc. De la ora 11:30, pompierii sunt în Largo Corrado Ricci cu trei echipe operative, două autoscări și unități speciale pentru a salva un muncitor îngropat sub dărâmături. La ora 12:50, o a doua prăbușire a ridicat un alt nor de praf. Pompierii au fost nevoiți să retragă autoscările. Dronele au zburat deasupra structurii, iar temerile de noi prăbușiri sunt mari, scrie La Repubblica.

Doi români, printre muncitorii răniţi

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a confirmat că doi români au fost răniţi în incidentul din Roma.

"În legătură cu incidentul de la Roma, suntem în contact permanent cu consulatul și ambasada care au fost din prima clipă în alertă și în comunicare cu autoritățile italiene. Facem tot ce ține de noi să le putem fi alături muncitorilor români însă putem și confirma prezența și grija autorităților italiene de la fața locului.

Avem confirmarea că sunt doi români răniți în acest incident regretabil, unul de 48 de ani și unul de 66 de ani, ambii sunt lucizi și comunică.

Atât la spital, unde a fost transportat primul muncitor român salvat, cât și la fața locului unde situația este încă critică și muncitorul român este prins sub dărâmături în acest moment, avem colegi prezenți pentru asistența consulară și comunicarea cu autoritățile italiene.

Munca pompierilor este vitală în acest moment", a scris Oana Ţoiu pe pagina sa de Facebook.

Un român, prins sub dărâmături

Conform primelor rapoarte, un muncitor a fost rănit, în timp ce alți patru, inițial blocați în partea superioară a Turnului, au fost salvați. "Eram afară, servind mese, când am auzit un zgomot de moloz care cădea. Am ridicat privirea și am văzut un muncitor căzând", a declarat o chelneriță de la restaurantul de pe Via del Colosseo, care a fost martoră la prăbușirea turnului de pe Via Corrado Ricci, la colțul cu Via dei Fori Imperiali, potricit Corriere della Sera.

În jurul orei 13:00, apoi, s-a produs o a doua prăbușire, sub ochii salvatorilor și a forțelor de poliție deja prezente la fața locului. Muncitorul prins sub dărâmături este român. Pompierii încearcă să ajungă la el încercând să se strecoare printr-o mică fereastră din partea stângă a turnului.

Muncitorul încă prins în molozul de la primul etaj al Turnului încearcă să coopereze cu pompierii care lucrează din greu pentru a-l extrage. Colegii săi așteaptă rezultatul salvării.

Monument istoric, neutilizat de 9 ani

Secțiunea centrală a laturii turnului cu vedere la Via Cavour, contrafortul exterior construit în anii 1930 pentru a consolida clădirea, a dispărut. În a doua prăbuşire, podelele interioare s-au năruit. Patru muncitori au fost salvați de pompieri.

Polițiștii locali au securizat zona, blocând traficul pietonal și rutier pentru a facilita intervenția pompierilor și a vehiculelor de urgență. Carabinierii și poliția judiciară, specializată în accidente de muncă, investighează prăbușirea. Acesta este primul pas dintr-o anchetă potențial mult mai amplă: nu numai că se investighează starea de sănătate a răniților, dar procurorii vor să înțeleagă și ce s-a întâmplat în timpul lucrărilor de renovare. Turnul, construit în 1216 de Inocențiu al III-lea , este în prezent în curs de renovare după ani de neglijență.

Parchetul a solicitat imediat o expertiză a stadiului lucrărilor și atribuirea contractului de șantier.

Cu o înălţime de 29 de metri, Torre dei Conti se află pe Via dei Fori Imperiali, bulevardul larg care duce de la Piazza Venezia din centrul orașului la Colosseum. Clădirea nu a mai fost utilizată din 2006, dar a fost supusă unor lucrări de renovare în cadrul unui proiect cu durata de patru ani, care urmează să se încheie anul viitor, potrivit autorităților orașului Roma.

