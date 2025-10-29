Serviciile de securitate ucrainene (SBU) au arestat la Kiev un fost instructor militar, acuzat că ar fi spionat în favoarea Rusiei și că plănuia acte teroriste pe teritoriul Ucrainei. Procurorul General al Ucrainei a anunţat ulterior că este vorba de un cetăţean britanic. Acesta ar fi transmis informații sensibile către serviciile secrete ruse și ar fi primit instrucțiuni privind fabricarea de explozibili.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a arestat miercuri la Kiev un fost instructor militar străin, suspectat că a lucrat pentru FSB-ul rusesc și s-ar fi pregătit să comită acte teroriste. Potrivit SBU, din anchetă reiese că un cetățean al unei țări europene transmitea rușilor informații despre Forțele de Apărare ale Ucrainei și se pregătea să comită acte teroriste.

Ancheta a stabilit că, la începutul anului 2024, un cetăţean străin, cu competențe în antrenament militar și pregătire tactică, a venit în Ucraina pentru a lucra ca instructor militar. După câteva luni a întrerupt această activitate și "pentru a obține uşor bani a început să își ofere serviciile spionajului rusesc, postând anunțuri în diverse "grupuri pro‑Kremlin" de pe internet". Un angajat al FSB l‑a contactat și, după ce l-a recrutat, i‑a dat diverse sarcini, conform acestei surse.

Bărbatul a transmis ruşilor informații despre instructorii străini cu care comunicase anterior în Ucraina, precum și coordonatele centrelor de antrenament ale Forțelor Armate Ucrainene din sudul țării, unde antrena persoanele mobilizate, potrivit SBU.

Rușii i‑au trimis instrucțiuni pentru confecționarea unui dispozitiv exploziv artizanal și coordonatele unei ascunzători în care se afla un pistol cu două încărcătoare. A fost prins la timp de contra‑spionajul SBU. Suspectul se află în arest preventiv. Riscă până la 12 ani de închisoare și confiscarea bunurilor.

Ulterior Procurorul General al Ucrainei a anunţat că este vorba de un cetăţean britanic care a sosit în Ucraina în ianuarie 2024. Inițial, a desfășurat cursuri de instruire pentru militari în Nikolaev, iar ulterior a activat într-o unitate de grăniceri. La sfârșitul lunii septembrie 2024, după ce a încetat activitatea de instructor, s-a mutat la Odesa, unde a luat contact cu un reprezentant al serviciilor secrete ruse și a acceptat, contra cost, să transmită informații cu caracter militar.

Există date care indică faptul că, în mai 2025, a transmis coordonatele unor unități militare ucrainene, fotografii ale unui centru de instruire și informații despre militari, cu posibilitatea identificării acestora.

De asemenea, sunt dovezi că ar fi executat şi alte misiuni pentru serviciile speciale ruse. Ar fi colectat informații despre obiective din Odesa, a purtat discuții privind utilizarea unor dispozitive explozive și a încercat să obțină acces la comanda unor unități militare. Pentru una dintre aceste sarcini, a primit 6000 de dolari.

De la începerea invaziei ruse în Ucraina la ordinul preşedintelui rus Vladimir Putin în februarie 2022, Kievul a deschis mii de dosare penale pentru colaborare cu inamicul şi a arestat constant presupuşi agenţi ce lucrau pentru Moscova.

