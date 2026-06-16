Volodimir Zelenski a ajuns la summitul G7 din Franţa, unde speră la o discuţie directă cu Donald Trump. Vizita liderului ucrainean vine în timp ce Kievul anunţă o nouă lovitură în adâncul Rusiei: o rafinărie aflată la 500 de kilometri de Moscova a fost atacată cu drone.

Ucraina a lovit "Rafinăria Moscovei" chiar când Zelenski a sosit la summitul G7 din Franţa - Captura foto X/ @ZelenskyyUa

Zelenski a fost primit de omologul său francez Emmanuel Macron în grădinile hotelului Royal, pe malul lacului Leman, unde luni seara s-a deschis summitul G7. După întâmpinarea la intrarea în hotel, cei doi şefi de stat au avut o întrevedere bilaterală, înainte de a se alătura celorlalţi participanţi la reuniune, potrivit Agerpres.

Preşedintele Zelenski speră să poată avea o discuţie tete-a-tete cu Donald Trump, prezent marţi dimineaţă la reuniune. Cea mai recentă întâlnire a celor doi a avut loc la finalul lui decembrie la reşedinţa lui Trump de la Mar-a-Lago, în Florida.

Diplomaţi europeni încearcă să-l convingă pe liderul american că poziţiile precedente ale Washingtonului cu privire la termenii posibili ai unui acord între Ucraina şi Rusia au fost excesiv de favorabili Moscovei, în special acum când incursiunile ucrainene cu drone pun Rusia în defensivă. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni presei că Ucraina câştigă teren şi loveşte ţinte adânc în interiorul Rusiei, a cărei ''economie de război nu a fost niciodată atât de slabă''.

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Ucraina loveşte o rafinărie rusă, în timp ce Zelenski caută sprijin la G7

Ucrainenii au lovit cu drone una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, situată la 500 de kilometri de Moscova, chiar când Zelenski a ajuns la summitul G7 din Evian, Franţa. Rafinăria este de altfel numitã "Rafinăria Moscovei".

"De această dată, regiunea Moscovei a intrat în raza de acţiune a capacităţilor cu rază lungă ale Ucrainei. O rafinărie de petrol, aflată la o distanţă de 500 de kilometri, a fost lovită. Le mulţumesc luptătorilor Serviciului de Securitate al Ucrainei, Forţelor pentru Sisteme Fără Pilot, Forţelor pentru Operaţiuni Speciale, Direcţiei de Informaţii din Ministerul Apărării şi Forţelor de Rachete pentru activitatea lor eficientă. Rusia trebuie forţată să pună capăt războiului împotriva poporului nostru. Iar armele cu rază lungă ale Ucrainei sunt una dintre componentele importante ale acestei presiuni. Este un răspuns just la atacurile ruseşti şi la tergiversarea unui război care trebuie să se încheie. Slavă Ucrainei!", a afirmat Zelenski pe X.

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