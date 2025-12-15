Ucraina nu vrea alegeri până nu încheie războiul. Zelenski susţine că nu se agaţă de putere

Foarte mulţi ucraineni resping ideea organizării de alegeri în timpul războiului, în timp ce Donald Trump critică Kievul exact pentru acest motiv, iar Zelenski spune că nu se agață de putere.

Un sondaj de opinie arată că populația Ucrainei nu susține organizarea de alegeri cât timp războiul continuă. Cei mai mulți dintre cei întrebați sunt de părere că un scrutin național este justificat doar după încheierea războiului și semnarea unui acord de pace.

Sondajul a fost realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev.

Potrivit rezultatelor, citate de Kyiv Post, 57% dintre ucraineni insistă ca alegerile să aibă loc numai după finalul războiului. În schimb, numai 9% sunt de acord cu organizarea alegerilor înainte de încetarea focului.

Directorul executiv al Institutului ucrainean, Anton Hrușețki, spune că "nu există în prezent o cerere publică pentru organizarea alegerilor înainte de sfârșitul ostilităților". El a precizat că legitimitatea președintelui Volodimir Zelenski "nu este pusă sub semnul întrebării".

În paralel, sondajul a arătat un pesimism accentuat privind finalul conflictului. Doar un sfert dintre ucraineni cred că războiul s-ar putea încheia într-un viitor apropiat, iar 32% se așteaptă ca acesta să continue cel puțin până în 2027. Însă cei mai mulți dintre cei intervievați, 63%, spun că sunt pregătiți "să îndure războiul atât timp cât va fi necesar".

Tema alegerilor a devenit subiect de controversă internațională după ce Donald Trump a acuzat că Ucraina nu mai poate fi considerată o democrație deplină. El susține că autoritățile de la Kiev "folosesc războiul pentru a nu organiza alegeri". Trump a subliniat că "poporul ucrainean… ar trebui să aibă această opțiune".

Totodată, liderul american a recunoscut incertitudinea rezultatului unui eventual vot. "Poate Zelenski ar câștiga. Nu știu cine ar câștiga, dar Ucraina nu a mai avut alegeri de mult timp". Înaintea lui Trump, Rusia a cerut în repetate rânduri organizarea de alegeri în Ucraina, în timpul războiului.

Președintele ucrainean a respins ideea că s-ar agăța de funcție. "Nu mă țin de scaun. Cred că Ucraina ar trebui să fie pregătită pentru orice evoluție a evenimentelor", a spus Zelenski. El a precizat că a cerut sprijin partenerilor internaționali pentru eventuale măsuri de securitate și că parlamentul ar trebui să pregătească mecanisme legale pentru organizarea alegerilor, "dacă o vor permite condițiile".

Constituția Ucrainei interzice organizarea alegerilor în timpul legii marțiale – aflată în vigoare din cauza invaziei ruse – ceea ce face ca subiectul votului să rămână, deocamdată, unul mai degrabă politic decât practic.

