Ucraina propune Rusiei un armistiţiu privind atacurile care vizează infrastructura energetică

Ucraina a înaintat Rusiei o propunere, prin intermediul mediatorilor americani, pentru un armistiţiu privind atacurile care vizează infrastructura energetică a ambelor ţări, a anunţat luni preşedintele Volodimir Zelenski, conform AFP.

Potrivit președintelui, piețele energetice globale se află în prezent în criză din cauza tensiunilor regionale, în special în jurul Iranului, dar țările furnizoare ar putea beneficia.

Zelenski le-a mulțumit partenerilor pentru aplicarea diferitelor forme de presiune - sancțiuni, oprirea transportului petrolierelor și restricționarea furnizării de echipamente moderne către Rusia.

"Dacă Rusia este gata să înceteze atacurile asupra sectorului nostru energetic, vom fi gata să facem acelaşi lucru. Iar această propunere din partea noastră - transmisă de americani - a fost comunicată părţii ruse", a declarat Zelenski în discursul său de seară.

Potrivit șefului statului ucrainean, propunerea destinată părţii ruse, prin intermediari americani, a fost deja transmisă, dar detaliile nu sunt dezvăluite în briefingurile publice.

De asemenea, se menționează că anterior Ucraina a propus Rusiei un armistițiu de Paște, dar Kremlinul se presupune că nu l-a acceptat și a continuat să bombardeze orașele ucrainene.

În concluzie, Zelenski a îndemnat partenerii să continue să crească presiunea asupra agresorului și să sprijine securitatea energetică a țării în contextul agresiunii continue.

