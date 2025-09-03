UE: Întâlnirea Xi-Putin-Kim de la Beijing este o sfidare directă pentru ordinea internaţională

Întâlnirea de la Beijing între Xi Jinping, Vladimir Putin şi Kim Jong Un este o ''sfidare directă'' la adresa ordinii internaţionale, a declarat miercuri şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas.

Xi Jinping, Vladimir Putin şi Kim Jong un la parada militară de la Beijing, 3 septembrie 2025 - AP

Această reuniune nu doar trimite ''semnale anti-occidentale'', dar ea reprezintă şi o ''sfidare directă pentru sistemul internaţional bazat pe reguli'', a afirmat Kaja Kallas în faţa presei la Bruxelles, relatează AFP.

''Privind la preşedintele Xi care stă alături de liderii Rusiei, Iranului şi Coreii de Nord astăzi la Beijing, acolo nu este vorba doar de puncte de vedere anti-occidentale: este o provocare directă pentru sistemul internaţional bazat pe reguli'', a accentuat Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politică de securitate.

Preşedintele chinez Xi Jinping a avertizat miercuri că lumea se confruntă cu o alegere între pace sau război, la o paradă militară masivă de la Beijing, unde a fost flancat de omologii săi rus Vladimir Putin şi nord-coreean Kim Jong Un într-o demonstraţie de forţă fără precedent. Parada a fost organizată pentru a marca victoria asupra Japoniei şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial acum 80 de ani.

