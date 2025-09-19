UE interzice importurile de gaz natural lichefiat rusesc. Von der Leyen: "Închidem robinetul"

UE a anunţat vineri că interzice importurile de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc pe piețele europene, pentru a tăia veniturile Rusiei din combustibili fosili, care alimentează economia de război. Al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei propune și restricții pentru platformele de tranzacționare a criptomonedelor, dar și pentru mai multe bănci rusești sau din țări terțe.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, ca răspuns la faptul că Vladimir Putin a escaladat conflictul în ultima lună. Von der Leyen a amintit de atacurile cu drone și rachete asupra Ucrainei, care au vizat inclusiv sediul UE la Kiev, dar și incursiunile cu drone rusești în Polonia și România. "Acestea nu sunt acțiunile cuiva care își dorește pacea. Președintele Putin a escaladat conflictul în mod repetat. Iar ca răspuns, Europa își intensifică presiune", a declarat Ursula von der Leyen.

Comisia Europeană interzice importurile de gaze naturale lichefiate rusești

"Economia de război a Rusiei este susținută de veniturile din combustibili fosili. Vrem să reducem aceste venituri. Prin urmare, interzicem importurile de GNL rusesc pe piețele europene. A venit timpul să închidem robinetul. Suntem pregătiți pentru asta. Am economisit energie, am diversificat sursele de aprovizionare și am investit în surse de energie cu emisii reduse de carbon ca niciodată până acum. Astăzi, aceste eforturi dau roade.

Am redus recent plafonul de preț pentru țiței la 47,6 dolari. Pentru a întări aplicarea, sancționăm acum alte 118 nave din "flota din umbră". În total, peste 560 de nave sunt acum pe lista sancțiunilor UE. Companiile mari de energie Rosneft și Gazpromneft vor primi interdicție totală de tranzacționare.

Alte companii vor intra, de asemenea, sub un regim de înghețare a activelor. Vizăm pe cei care alimentează războiul Rusiei prin achiziții de petrol cu încălcarea sancțiunilor. Țintim rafinării, traderi de petrol, companii petrochimice din țări terțe, inclusiv China. În trei ani, veniturile Rusiei din petrol în Europa au scăzut cu 90%. Acum închidem definitiv acest capitol", a transmis Ursula von der Layen.

Restricții pentru platformele de tranzacționare a criptomonedelor și pentru mai multe bănci rusești

În acelaşi timp, noul pachet de sancțiuni aduce și restricții pentru platformele de tranzacționare a criptomonedelor, dar și pentru mai multe bănci rusești sau din țări terțe.

"Vizăm portițele financiare prin care Rusia evită sancțiunile. Impunem o interdicție de tranzacționare pentru alte bănci din Rusia și din țări terțe. Intensificăm lupta împotriva ocolirii sancțiunilor. Pe măsură ce tacticile de evitare devin mai sofisticate, sancțiunile noastre se vor adapta pentru a rămâne cu un pas înainte. Astfel, pentru prima dată, restricţiile vor viza platformele cripto și vor interzice tranzacțiile în criptomonede. Includem pe lista de sancţiuni bănci străine conectate la sistemele rusești alternative de plăți. Și restricționăm tranzacțiile cu entități din zone economice speciale", a mai transmis şefa CE.

Von der Leyen a mai anunţat şi "noi restricții directe de export pentru bunuri și tehnologii utilizate pe câmpul de luptă. Trecem pe lista de sancţiuni 45 de companii din Rusia și țări terțe. Aceste companii au oferit sprijin direct sau indirect complexului militar-industrial rusesc".

Potrovit oficialului european, sancțiunile europene afectează grav economia Rusiei. "Rata dobânzii este de 17%. Inflația rămâne ridicată. Accesul Rusiei la finanțare și venituri este în scădere constantă. Iar economia de război, supraîncălzită, își atinge limitele. Și mai relevant, atunci când discutăm direct cu parteneri care vorbesc cu Rusia, aflăm că printre primele solicitări ale Moscovei se numără relaxarea sancțiunilor. Știm că sancțiunile noastre sunt un instrument eficient de presiune economică. Și vom continua să le folosim până când Rusia va veni la masa negocierilor cu Ucraina pentru o pace justă și durabilă".

Șefa Comisiei Europene a vorbit şi despre o nouă soluție de finanțare a apărării Ucrainei, bazată pe activele rusești imobilizate. "Trebuie să fim foarte clari: acesta este războiul Rusiei, iar agresorul trebuie să plătească pentru el. Cu sumele de bani asociate activelor rusești înghețate (n.r.dobânzi și lichidități generate de aceste active) putem oferi Ucrainei un împrumut pentru reparații. De activele în sine nu ne atingem. Iar riscul va trebui asumat colectiv. Ucraina va rambursa împrumutul doar după ce Rusia va plăti despăgubirile. Vom veni în curând cu o propunere".

