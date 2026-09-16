UE vrea un plan pentru pagubele provocate de vremea extremă. Europa se încălzeşte la dublul ratei globale

UE va crea o "alianţă de asigurare pentru schimbare climatică" pentru a creşte acoperirea evenimentele legate de vremea extremă, a declarat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în contextul în care vara lui 2026 a fost una dintre cele mai secetoase din ultimii ani.

"Aceasta a fost cea mai caldă vară înregistrată vreodată, dar probabil cea mai rece din anii care urmează", a spus Von der Leyen în discursul său privind Starea Uniunii din plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg.

Ea a insistat că "ştiinţa este clară" şi că Europa se încălzeşte la dublul ratei globale. "Bineînţeles, tranziţia este complexă şi va trebui să ne adaptăm de-a lungul drumului. Dar nu există nicio îndoială. Europa poate, trebuie şi va rămâne pe cursul stabilit în privinţa obiectivelor climatice", a dat ea asigurări.

Conform datelor UE, numai un sfert din pierderile economice din blocul comunitar legate de climă sunt asigurate şi acest nou plan privind asigurările va răspunde acestui lucru.

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"Mult prea frecvent, bugetele naţionale devin asiguratorul de urgenţă. Trebuie să întreprindem acţiuni pentru a elimina acest deficit", a pledat Von der Leyen. "Trebuie să ne intensificăm dramatic gradul de pregătire", a adăugat ea.

Ea a avansat de asemenea alte propuneri, precum o strategie privind rezilienţa climatică care ar trebui să apară în octombrie, privind modul în care pot fi gestionate cele 100 de teritorii cu cel mai mare grad de risc din Europa.

De asemenea, un plan privind valurile de căldură are drept scop să amelioreze sistemele timpurii de avertizare, şi un plan al UE privind apa, care este menit să amelioreze managementul riscului de creştere a secetei.

Bruxellesul le cere de asemenea pompierilor cu experienţă îndelungată să facă propuneri pentru o mai bună gestionare a incendiilor, inclusiv pentru ca UE să formeze propria flotă de combatere a incendiilor.