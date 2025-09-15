Antena Meniu Search
Video Ultima etapă din Turul Spaniei, oprită: mii de manifestanţi pro-palestinieni au pătruns pe traseu

Ultima etapă a Turului Spaniei a fost oprită la 56 de kilometri distanţă de sosire după ce mii de manifestanţi pro-palestinieni au pătruns pe traseu.

de Redactia Observator

la 15.09.2025 , 08:58

Oamenii au dărâmat barierele și au blocat șoseaua în mai multe puncte.

Au existat şi violenţe între protestatari şi poliţişti, în contextul în care peste 1.500 de ofiţeri au fost mobilizați pe străzile Madridului.

Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Observator » Ştiri externe » Ultima etapă din Turul Spaniei, oprită: mii de manifestanţi pro-palestinieni au pătruns pe traseu