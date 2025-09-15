Ultima etapă a Turului Spaniei a fost oprită la 56 de kilometri distanţă de sosire după ce mii de manifestanţi pro-palestinieni au pătruns pe traseu.

Oamenii au dărâmat barierele și au blocat șoseaua în mai multe puncte.

Au existat şi violenţe între protestatari şi poliţişti, în contextul în care peste 1.500 de ofiţeri au fost mobilizați pe străzile Madridului.

