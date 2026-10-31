Au trecut 11 de la tragedia care a şocat şi a marcat o ţară întreagă. 11 ani de la infernul care s-a dezlănţuit în clubul Colectiv. Mai bine de un deceniu în care familiile victimelor şi supravieţuitorii au tot aşteptat să se facă dreptate pentru cei care nu mai sunt printre noi. Pe 30 octombrie 2015 şi în lunile care au urmat, România a pierdut 64 de tineri. Al 65-lea şi-a pus capăt zilelor. Şi încă 186 de răniţi care au rămas cu semne pe corp, care le vor aduce mereu aminte de coşmarul prin care au trecut. Să nu mai vorbim de durerea care a prins rădăcini adânci în sufletele tuturor şi de traumele cu care au rămas. Anul acesta, nu s-a mai organizat un marş în memoria victimelor, dar oamenii au adus un omagiu în faţa clubului.

Cu durere în suflet şi lacrimi în ochi, zeci de oameni s-au adunat în faţa fostului clubul Colectiv pentu a aduce un omagiu celor care au pierit în infern. Familii, prieteni, supravieţuitori şi chiar oameni care nu i-au cunoscut au venit pentru a-i comemora. Au adus flori şi au plâns în linişte. Ca în fiecare an, chipurile celor 65 de victime au privit către locul în care şi-au găsit sfârşitul.

Lumânările ard în linişte printre chipurile care şi la 11 ani de la tragedie încă aşteaptă răspunsuri şi dreptate.

”Sunt unii oameni care nu au uitat, de aia sunt şi eu aici”.

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”N-am avut niciun prieten sau niciun apropiat care a pierit. Am venit să transmit un gând bun şi multă putere tuturor apropiaţilor victimelor”, au spus oamenii.

Adrian Albu este unul dintre supravieţuitori şi pe data 30 octombrie, în urmă cu 11 ani, sărbătorea ziua surorii sale.

Adrian Albu, supravieţuitor: Acolo e verişoara mea şi acolo e sora mea.

Reporter: Acum, la atâţia ani distanţă, ce simţiţi?

Adrian Albu, supravieţuitor: Neputinţa noastră şi nepăsarea autorităţilor. Au trecut 11 ani. Au fost suficient de multe ocazii ca orice autoritate a statului care ar fi vrut să arate că a înţeles ceva din ce s-a întâmplat aici a avut ocazia să facă ceva.

​Un tânăr, prieten cu membrii trupei Goodbye to Gravity, a adus o chitară și a cântat versurile devenite un strigăt de disperare: "The day we give in is the day we die".

”Eu am mai cântat piesele astea de o mie de ori, dar când vin să le cânt aici, parcă rămân fără cuvinte, nu ştiu. Rămân aşa fără glas”, spune un chitarist.

La ora 22 şi 32 de minute, mai multe lumânări au fost aprinse pentru a marca momentul în care, acum 11 ani, a izbucnit incendiul care a distrus sute de vieţi.

”Tablourile vor rămâne aici până pe 9 noiembrie. Le recomand tuturor să vină să citească poveştile acestor tineri, pentru că puteam să fim oricare dintre noi şi, din păcate în România, se poate întâmpla o tragedie la fel. Nu s-a schimbat nimic. Nu avem nici măcar o secţie nouă de arşi”, spune Marian Rădună, organizator eveniment de comemorare a victimelor Colectiv.

11 ani mai târziu, instanțele din România au soluționat un singur dosar: cel al patronilor, artificierilor și pirotehniștilor din club. Cât despre dosarul medical al victimelor, Parchetul General nu l-a soluţionat până în septembrie, aşa cum decisese Înalta Curte de Casație și Justiție.