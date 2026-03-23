Video Un avion de transport Hercules C-130 cu 110 militari la bord s-a prăbuşit în Columbia

Ministerul columbian al Apărării a anunţat că un avion militar de transport Hercules C-130 s-a prăbuşit în sudul ţării. La bord se aflau 110 militari.

de Nicu Tatu

la 23.03.2026 , 19:02
Potrivit ministrului apărării, Pedro Sanchez, accidentul s-a produs în timp ce avionul decola de la Puerto Leguizamo, în regiunea sudică Amazon, la graniţa cu Peru, şi transporta trupe ale forţelor armate, potrivit Reuters.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Numărul exact al victimelor şi cauzele prăbuşirii nu au fost stabilite deocamdată", a spus el.

Articolul continuă după reclamă

Postul local BluRadio, citând autorităţi, a transmis că la bord se aflau 110 militari şi că avionul s-a prăbuşit la doar 3 km de un centru urban.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Concernul american Lockheed Martin, producătorul avionului Hercules C-130, nu a răspuns deocamdată solicitării Reuters de a comenta.

La sfârşitul lunii februarie, un alt Hercules C-130, aparţinând forţelor aeriene boliviene, s-a prăbuşit în oraşul populat Alto.

Mai mult de 20 de persoane au murit şi alte 30 au fost rănite, iar bancnote provenite din avionul cargo s-au împrăştiat prin oraş, provocând ciocniri între locuitori şi forţele de securitate.

Nicu Tatu Like
columbia avion militari prabusire
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că boicotul profesorilor la simularea de Bacalaureat este justificat?
Observator » Ştiri externe » Un avion de transport Hercules C-130 cu 110 militari la bord s-a prăbuşit în Columbia
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.