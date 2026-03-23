Video Un avion de transport Hercules C-130 cu 110 militari la bord s-a prăbuşit în Columbia
Ministerul columbian al Apărării a anunţat că un avion militar de transport Hercules C-130 s-a prăbuşit în sudul ţării. La bord se aflau 110 militari.
Potrivit ministrului apărării, Pedro Sanchez, accidentul s-a produs în timp ce avionul decola de la Puerto Leguizamo, în regiunea sudică Amazon, la graniţa cu Peru, şi transporta trupe ale forţelor armate, potrivit Reuters.
"Numărul exact al victimelor şi cauzele prăbuşirii nu au fost stabilite deocamdată", a spus el.
Postul local BluRadio, citând autorităţi, a transmis că la bord se aflau 110 militari şi că avionul s-a prăbuşit la doar 3 km de un centru urban.
Concernul american Lockheed Martin, producătorul avionului Hercules C-130, nu a răspuns deocamdată solicitării Reuters de a comenta.
La sfârşitul lunii februarie, un alt Hercules C-130, aparţinând forţelor aeriene boliviene, s-a prăbuşit în oraşul populat Alto.
Mai mult de 20 de persoane au murit şi alte 30 au fost rănite, iar bancnote provenite din avionul cargo s-au împrăştiat prin oraş, provocând ciocniri între locuitori şi forţele de securitate.
