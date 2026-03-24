66 de morţi, după ce un avion militar s-a prăbuşit în Columbia. Secundele de dinaintea dezastrului, filmate

Tragedie în Columbia. Cel puţin 66 de oameni au murit după ce un avion militar cu 125 de persoane la bord s-a prăbuşit în sudul ţării, la scurt timp după decolare. Epava aeronavei a fost cuprinsă de flăcări, iar un fum negru gros s-a ridicat peste pădurea Amazonului. Un martor a filmat secundele dinaintea dezastrului. În ajutorul supravietuiţorilor au sărit imediat localnicii. Cauza tragediei nu a fost încă stabilită.

Aparatul de tip Hercules, cu 125 de persoane la bord, s-a prăbuşit la scurt timp după ce a decolat în jurul orei locale 10:00 din Puerto Leguizamo, în departamentul Putumayo, lângă graniţa cu Ecuador. Autorităţile anchetează cauzele accidentului.

Ministrul columbian al Apărării, Pedro Sánchez, a declarat că avionul de transport militar Hercules C-130, fabricat de Lockheed Martin, a suferit un accident tragic în timp ce decola din Puerto Leguízamo, având la bord trupe ale forțelor de securitate, scrie BBC. Ulterior, Sánchez a precizat că muniția transportată la bord a explodat în urma unui incendiu izbucnit la aeronavă.

Acesta este al doilea accident în mai puţin de o lună care implică un C-130 Hercules în America de Sud. Un avion de marfă militar bolivian care transporta bancnote s-a prăbuşit în timp ce ateriza lângă La Paz pe 27 februarie, 24 de persoane pierzându-şi viaţa.

Hercules este un avion turbopropulsor cu patru motoare fabricat de Lockheed Martin. Renumit pentru capacitatea sa de a opera de pe piste improvizate, este utilizat pe scară largă de armatele din întreaga lume şi poate transporta atât trupe, cât şi vehicule.

