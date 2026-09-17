O adolescentă de 14 ani a fost bătută de o altă fată, iar imaginile au ajuns pe internet. Polițiștii din Bacău s-au autosesizat și le-au identificat pe cele implicate, patru adolescente care au fost chemate la audieri, împreună cu părinții. Fetele le-au spus anchetatorilor că erau prietene și că agresiunea ar fi avut loc în momentul în care încercau să se împace.

Fată de 14 ani filmată în timp ce o bate pe de aceeași vârstă. Mai mulți adolescenți o încurajau - arhivă

Imagini în care se vede cum o adolescentă o bate pe alta au fost filmate în Bacău şi postate online. Poliţiştii care au văzut imaginile le-au identificat pe fetele implicate, constatând că este vorba despre adolescente de 14 ani. Acestea au fost chemate la audieri, însoţite de părinţi, ele spunând că, de fapt, erau prietene, scrie News.ro.

În imaginile postate online şi care, aparent, au fost filmate după încheierea cursurilor şcolare, se vede un grup de adolescente. La un moment dat, una dintre fete o ia pe alta la bătaie, lovind-o cu palma, cu piciorul şi îmbrâncind-o, fără ca celelalte să aibă vreo reacţie.

Poliţiştii care au văzut imaginile s-au autosesizat şi le-au identificat pe fete. Este vorba despre adolescente de 14 ani. Aceştia au stabilit că agresiunea a avut loc pe o stradă din municipiul Bacău, miercuri după-amiază.

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Acestea au fost chemate la audieri, însoţite de părinţi.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că este vorba despre patru fete. Acestea au relatat în faţa poliţiştilor că erau prietene, una dintre ele s-a certat cu celelalte trei, iar în momentul în care au vrut să se împace, cele trei au condiţionat-o, cerându-i să accepte să fie lovită.

Cercetările privind împrejurările agresiunii surprinse în imagini continuă, în cadrul unui dosar penal, care vizează lovirea sau alte violenţe.