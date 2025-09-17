Video Un bărbat din Canada a mers să-şi cumpere ceai într-o maşinuţă de jucărie roz. Reacţia poliţiei
Un bărbat din Canada a fost oprit de poliţie în timp ce conducea o maşină de jucărie pe un bulevard principal din oraşul Prince George.
Kasper Lincoln conducea un Jeep de jucărie, roz, inscripţionat cu Barbie. Bărbatul împrumutase maşinuţa de la copilul unui prieten. Oamenii care l-au văzut s-au amuzat o vreme, dar după un timp au sunat la poliţie pentru că totuşi încurca traficul.
Cum au reacţionat poliţiştii
Când a fost oprit, bărbatul le-a spus poliţiştilor că merge să-şi cumpere ceai. După o verificare rapidă, poliţiştii au aflat că Licoln avea permisul suspendat, acesta fiind şi motivul pentru care a recurs la o asemenea variantă.
Bărbatul s-a ales cu două amenzi. Una pentru că era sub influenţa băuturilor alcoolice în momentul în care a fost oprit, a doua pentru că în Canada este interzisă conducerea unui autovehicul neînmatriculat, fie el şi de jucărie.Înapoi la Homepage
