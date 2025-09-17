Antena Meniu Search
Un bărbat din Canada a fost oprit de poliţie în timp ce conducea o maşină de jucărie pe un bulevard principal din oraşul Prince George.

de Redactia Observator

la 17.09.2025 , 10:07
Kasper Lincoln conducea un Jeep de jucărie, roz, inscripţionat cu Barbie. Bărbatul împrumutase maşinuţa de la copilul unui prieten. Oamenii care l-au văzut s-au amuzat o vreme, dar după un timp au sunat la poliţie pentru că totuşi încurca traficul.

Cum au reacţionat poliţiştii

Când a fost oprit, bărbatul le-a spus poliţiştilor că merge să-şi cumpere ceai. După o verificare rapidă, poliţiştii au aflat că Licoln avea permisul suspendat, acesta fiind şi motivul pentru care a recurs la o asemenea variantă.

Bărbatul s-a ales cu două amenzi. Una pentru că era sub influenţa băuturilor alcoolice în momentul în care a fost oprit, a doua pentru că în Canada este interzisă conducerea unui autovehicul neînmatriculat, fie el şi de jucărie.

