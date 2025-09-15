Un camion care transporta sticle de suc a fost înghiţit de o groapă apărută din senin pe o şosea din Mexic

Incident neobişnuit în capitala Mexicului. Un camion care transporta sticle de suc a fost înghiţit de o groapă care a apărut din senin, chiar în timpul mersului.

Din cauza greutăţii, camionul a fost înghiţit aproape cu totul de pământ, dar, din fericire, nu au fost răniţi.

Autorităţile au apucat să izoleze locul înainte ca vehiculul să cadă cu totul în groapă. Mai mulţi localnici spun că sistemul de canalizare şi asfaltul sunt atât de vechi încât nu au putut suporta greutatea maşinii.

Deocamdată nu se ştie de ce a apărut craterul în unul dintre cele mai populate cartiere din Mexico City.

