Un accident bizar a avut loc în oraşul francez Perpignan, unde un camion de transport cu numere de România a lovit balconul unei case vechi din centrul oraşului, punând în pericol întreaga clădire. Potrivit primelor informaţii, accidentul s-ar fi petrecut în timp ce camionul efectua manevra de mers înapoi, scrie L’Indépendant.

Incidentul a avut loc vineri, 5 septembrie 2025, pe strada Fusterie numărul 45 din oraşul Perpignan.

Puțin înainte de ora 10, un camion cu numere de România a intrat, din motive încă necunoscute, într-o casă cu structură din lemn dintr-un cartier vechi al centrului orașului. Potrivit informațiilor publicate de L’Indépendant, ar fi vorba despre un simplu accident. Un camion de livrări ar fi lovit balconul de la etajul întâi în timp ce dădea cu spatele.

Poliția locală, un inginer al primăriei și pompierii au fost trimiși la fața locului. La ora 15:00, o echipă de aproximativ zece salvatori se afla încă acolo pentru a consolida clădirea și a preveni prăbușirea acesteia.

