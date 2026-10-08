Un casier Billa le-a făcut clienților reduceri de 26.000 €. Ce a păţit când au observat şefii lipsa banilor

Un angajat în vârstă de 23 de ani al unui lanț de supermarketuri a ajuns în fața instanței, după ce ar fi acordat clienților reduceri nejustificate, de până la 50%. Tânărul, care lucra ca operator de casă într-un magazin din Linz, este acuzat că ar fi provocat companiei un prejudiciu de aproximativ 26.000 de euro.

Un angajat al lanțului de supermarketuri Billa urmează să fie judecat în Austria, după ce ar fi acordat în mod repetat reduceri clienților, fără o justificare. Procuratura din Linz îl acuză pe tânărul de 23 de ani de administrare frauduloasă a patrimoniului angajatorului, potrivit Der Standard.

Procesul penal a fost programat pentru miercuri, după ce o verificare internă a scos la iveală reducerile acordate de angajat pe parcursul mai multor luni.

Reduceri de până la 50% acordate clienților unui supermarket din Austria

Potrivit anchetatorilor, tânărul lucra la casa de marcat a unui supermarket Billa din orașul Linz. În această calitate, el ar fi acordat în mod arbitrar reduceri de preț mai multor clienți, timp de câteva luni, în cursul anului 2025.

Articolul continuă după reclamă

Conform informațiilor publicate de presa austriacă, reducerile ajungeau până la 50% din prețul produselor.

Neregulile au fost descoperite în urma unui control intern efectuat de conducerea comercială a supermarketului. Verificările au scos la iveală amploarea reducerilor, iar cazul a ajuns ulterior în atenția autorităților.

Cum și-a explicat angajatul gestul

Procuratura estimează că reducerile acordate fără justificare ar fi provocat companiei un prejudiciu de aproximativ 26.000 de euro.

Confruntat de angajator cu rezultatele verificărilor, tânărul ar fi recunoscut că a oferit reducerile respective.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Procuraturii, acesta le-ar fi explicat reprezentanților companiei că acorda reducerile "din reflex" și că traversa o perioadă dificilă din punct de vedere psihic, în care își dorea să fie apreciat de clienți.

Tânărul nu a făcut declarații în fața anchetatorilor

Deși ar fi recunoscut în fața angajatorului că a acordat reducerile, tânărul nu și-a recunoscut faptele în fața autorităților judiciare.

Potrivit Oberosterreichische Nachrichten, acesta a ales să păstreze tăcerea în timpul audierii în calitate de suspect.

Angajatul de 23 de ani nu are antecedente penale și beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.