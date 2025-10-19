Antena Meniu Search
Un "commando" de 4 persoane, căutat de poliție după jaful de la Muzeul Luvru. Ce obiecte au furat

Potrivit Ministerului Culturii, "opt obiecte cu o valoare patrimonială inestimabilă" au fost sustrase duminică dimineață de la Muzeul Luvru. Poliţiştii caută un "commando" format din patru persoane.

de Redactia Observator

la 19.10.2025 , 21:08
Lista obiectelor "neprețuite" furate din Muzeul Luvru:

  • o diademă din setul de bijuterii al reginei Marie-Amélie și al reginei Hortense,
  • un colier din setul de safire al acelorași regine,
  • o pereche de cercei din același set de safire,
  • un colier cu smaralde din setul împărătesei Marie-Louise,
  • o pereche de cercei cu smaralde din setul Marie-Louise,
  • o broșă numită "broșa-relicvariu",
  • o diademă a împărătesei Eugénie,
  • o broșă mare în formă de fundă de corsaj, aparținând tot împărătesei Eugénie.

Un "commando" format din patru persoane este căutat după jaful spectaculos de bijuterii istorice comis duminică dimineață la Muzeul Luvru, urmat de o fugă pe scutere, a declarat procurorul Parisului, Laure Beccuau, pentru BFM TV.

"Avem, la fața locului, patru infractori care acționează: doi care sosesc, unul la volanul platformei de ridicare, celălalt pasager și alți doi care preced și urmează platforma în momentul în care aceasta se instalează sub balconul ce le permite accesul direct în galerie", a explicat magistratul.

Cei patru bărbați aveau fețele acoperite și au fugit pe scutere de mare putere, a precizat magistratul, menționând totodată posibila existență a unor instigatori și complici implicați în acest grup infracțional.

Procurorul a mai spus că hoții "i-au amenințat pe paznicii aflați la fața locului (...) cu polizoarele" pe care le-au folosit pentru a sparge vitrinele în care se aflau bijuteriile. 

