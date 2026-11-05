A adunat de când era copil monede şi a umplut 28 de damigene. Câţi bani a strâns în total

Un bărbat din Italia, cu o pasiune ieşită din comun, a reuşit să strângă o mică avere. Totul a început de când era copil, iar acum poate culege roadele.

Bruno Salvi a reuşit să strângă 176.000 de monede de un cent, păstrate în 28 de damigene de câte 30 de litri fiecare. Adunate, monedele lui Salvi compun o mică avere: 11.760 de euro. Salvi spune că totul a început încă de când era copil. La acea vreme, colecţiona vechile lire italiene. O dată cu trecerea Italiei la moneda Euro, Salvi şi-a schimbat monedele şi a început să colecţioneze noile monede.

2.700 de kilograme de monede

"Când eram mic, acumulam monedele de 20 și 500 de lire, pentru că erau cele mai frumoase. Apoi, după ce s-a terminat cu lirele, am început cu cele de 1 cent și am vrut să văd până unde pot ajunge", a declarat Salvi pentru Tele2000. Italianul spune că nu colecţionează monedele pentru valoarea lor sau raritatea lor, ci doar pentru plăcerea de a acumula cât mai multe şi de a-şi depăşi recordurile.

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Numărul impresionant de monede a atras şi probleme de ordin logistic, mai ales că acestea au ajuns să cântărească 2.700 de kilograme. "În timp, a trebuit să le mut la etajele inferioare, cimentul de la casa scării prezenta primele crăpături", a declarat Salvi. Italianul e poştaş şi recunoaşte că meseria, precum şi oamenii întâlniţi de-a lungul vieţii l-au ajutat să-şi dezvolte colecţia. "Oamenii îmi dădeau cenții când mă întâlneau pe stradă sau când le duceam poșta. Și astăzi livrez poșta pe jos. Acum aș vrea să ajung la un milion și jumătate, dar dacă monedele vor continua să circule, chiar și la mai mult", a mai declarat el.