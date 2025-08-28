Un avion de vânătoare F-16 alArmatei poloneze s-a prăbuşit joi în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian la Radom, centrul Poloniei.

- Un F-16 al Armatei poloneze s-a prăbuşit în timpul repetiţiilor pentru un show aviatic. Pilotul a murit - Captură X

Anunţul a fost făcut de un purtător de cuvânt al guvernului, menţionând că pilotul şi-a pierdut viaţa.

"Tragedie la Radom, în timpul pregătirilor pentru spectacolul aerian un avion F-16 s-a prăbuşit. Din păcate, pilotul a decedat", a declarat Adam Szlapka pe platforma X, adăugând că ministrul Apărării se află în drum spre locul catastrofei aviatice.

