Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un F-16 al Armatei poloneze s-a prăbuşit în timpul repetiţiilor pentru un show aviatic. Pilotul a murit

Un avion de vânătoare F-16 alArmatei poloneze s-a prăbuşit joi în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian la Radom, centrul Poloniei.

de Redactia Observator

la 28.08.2025 , 21:56
Un F-16 al Armatei poloneze s-a prăbuşit în timpul repetiţiilor pentru un show aviatic. Pilotul a murit - Un F-16 al Armatei poloneze s-a prăbuşit în timpul repetiţiilor pentru un show aviatic. Pilotul a murit - Captură X

Anunţul a fost făcut de un purtător de cuvânt al guvernului, menţionând că pilotul şi-a pierdut viaţa.

"Tragedie la Radom, în timpul pregătirilor pentru spectacolul aerian un avion F-16 s-a prăbuşit. Din păcate, pilotul a decedat", a declarat Adam Szlapka pe platforma X, adăugând că ministrul Apărării se află în drum spre locul catastrofei aviatice.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

polonia f16 avion pilot
Înapoi la Homepage
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
Minune după incendiul la Dragonul Roșu! O icoană cu Iisus a scăpat neatinsă. Flăcările s-au oprit la chipul Mântuitorului
Minune după incendiul la Dragonul Roșu! O icoană cu Iisus a scăpat neatinsă. Flăcările s-au oprit la chipul Mântuitorului
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi?
Observator » Ştiri externe » Un F-16 al Armatei poloneze s-a prăbuşit în timpul repetiţiilor pentru un show aviatic. Pilotul a murit