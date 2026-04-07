Un fost aliat al lui Donald Trump, ridiculizat chiar de președinte: "Este o persoană cu IQ scăzut"

Președintele Donald Trump l-a numit marți pe expertul conservator și fostul aliat Tucker Carlson "persoană cu IQ scăzut" și "prost", după ce fostul prezentator Fox News a criticat o postare plină de injurături a președintelui, pe care a considerat-o "înjositoare" într-un monolog usturător din podcastul său.

Carlson a catalogat postarea lui Trump, în care i-a numit pe liderii iranieni "ticăloși nebuni" și i-a amenințat că vor "trăi în Iad" dacă nu vor redeschide Strâmtoarea Ormuz, "înjositoare din toate punctele de vedere" și l-a criticat pe președinte pentru că "îşi bate joc de" Islam, după ce Trump a folosit sintagma "Slavă lui Allah" pentru a încheia postarea.

Întrebat despre comentariul lui Carlson, marți, Trump a spus: "Tucker este o persoană cu IQ scăzut, care nu are absolut nicio idee despre ce se întâmplă. Mă sună tot timpul; nu răspund la apelurile lui. Nu am de-a face cu el. Îmi place să am de-a face cu oameni inteligenți, nu cu proști", a răspuns Trump, conform Forbes.

Trump a fost criticat pe larg pentru postarea profană din dimineața de Paște, care includea amenințări la adresa centralelor electrice și podurilor din Iran și spunea: "Deschideți strâmtoarea nenorocită".

Un alt fost aliat conservator, Alex Jones, a întrebat săptămâna aceasta cum ar putea fi Trump înlăturat din funcție în mod constituțional, într-un episod al podcastului său care făcea referire la postarea despre Iran.

Invitatul podcastului lui Jones, avocatul Robert Barnes, l-a criticat pe Trump pentru amenințarea cu un "eveniment de nivel de extincție" pentru Iran: "Dacă își va îndeplini sarcinile, întreaga lume e în pană".

Conflictul din Iran a stârnit critici din partea mai multor personalități și lideri de dreapta care au fost cândva strâns aliniați cu Trump, inclusiv Jones, Carlson, gazda podcastului Joe Rogan și Joe Kent, fost director al Centrului Național pentru Contraterorism, care a demisionat în martie din cauza dezacordurilor legate de război.

