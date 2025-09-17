Antena Meniu Search
Video Un iaht s-a scufundat în largul coastelor Lisabonei. A fost lovit de balene ucigaşe

Un iaht s-a scufundat în largul coastelor Lisabonei după ce a fost lovit de balene ucigașe.

de Redactia Observator

la 17.09.2025 , 08:54

Imaginile apărute pe reţelele de socializare arată cum orcile izbesc ambarcațiunea înainte ca aceasta să fie înghiţită de ape.

Din fericire, cei patru membri ai echipajului au fost salvați. Nu a fost însă singurul astfel de incident - o altă barcă a fost lovită, iar la bord se aflau cinci persoane.

iaht balene lisabona
