Un iaht s-a scufundat în largul coastelor Lisabonei după ce a fost lovit de balene ucigașe.

Imaginile apărute pe reţelele de socializare arată cum orcile izbesc ambarcațiunea înainte ca aceasta să fie înghiţită de ape.

Din fericire, cei patru membri ai echipajului au fost salvați. Nu a fost însă singurul astfel de incident - o altă barcă a fost lovită, iar la bord se aflau cinci persoane.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu programul pilot pentru elevii de clasa a 12-a? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰