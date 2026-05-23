A stat 57 de zile în puşcărie din greşeală. Vameşii au crezut că transportă heroină: ce avea în bagaje

Un tribunal din India a acordat despăgubiri unui om de afaceri care a petrecut 57 de zile în închisoare după ce scannerul unui aeroport a confundat mai multe condimente indiene cu heroină și substanțe psihotrope.

- Un indian a stat 57 de zile din greşeală. Vameşii au crezut că transport heroină: ce avea de fapt în bagaje

Cazul s-a petrecut pe aeroportul din Bhopal, în statul Madhya Pradesh, relatează The Independent, citat de Mediafax. Bărbatul urma să călătorească spre Malaezia, cu escală la Delhi. Potrivit documentelor din instanță, echipamentele de detectare utilizate în aeroport au indicat că pachete cu garam masala și aamchur conțineau heroină și substanțe interzise.

Garam masala este un amestec tradițional de condimente folosit frecvent în bucătăria indiană. Aamchur este o pudră obținută din mango uscat. În urma alertei generate de aparat, omul de afaceri a fost arestat în baza legislației indiene privind narcoticele și substanțele psihotrope. Mostrele confiscate au fost trimise pentru analiză la laboratorul regional de criminalistică.

După zece zile, laboratorul a returnat probele, motivând că nu dispune de echipamentele necesare pentru testarea substanței detectate de scanner. Ulterior, probele au fost trimise la laboratorul central de criminalistică din Hyderabad. Analizele finale au arătat că pachetele nu conțineau droguri sau alte substanțe ilegale. Până la finalizarea expertizei, bărbatul petrecuse deja 57 de zile în detenție.

Tribunalul din Madhya Pradesh a decis luna trecută că statul este responsabil pentru încălcarea dreptului fundamental la libertate al reclamantului. Judecătorul Deepak Khot a afirmat că arestarea inițială a fost făcută pe baza unor suspiciuni rezonabile, însă bărbatul ar fi trebuit eliberat mult mai repede dacă infrastructura criminalistică ar fi fost adecvată.

Instanța a subliniat că întârzierea analizelor a dus la pierderea a aproape două luni din viața reclamantului "fără nicio vină din partea acestuia". Avocații omului de afaceri au susținut că aparatul de detectare, produs în Canada, nu era calibrat pentru a identifica în mod corect condimentele aromatice indiene și a generat un rezultat fals pozitiv.

Autoritatea Aeroporturilor din India a declarat că funcția de detectare a narcoticelor era opțională și că responsabilitatea pentru măsurile luate aparținea altor instituții, inclusiv forțelor de securitate aeroportuară și operatorului aerian. Instanța a acordat despăgubiri de 1 milion de rupii. Suma trebuie plătită în termen de trei luni.

Judecătorii au precizat că reclamantul poate intenta și un proces civil separat împotriva instituțiilor considerate responsabile. Dosarul s-a aflat pe rolul instanței încă din 2011.

