Scara cu 116 trepte care nu duce nicăieri. Totuşi, mii de oameni se înghesuie să o urce

O scară cu 116 trepte care nu duce nicăieri urmează să fie inaugurată într-un parc din Santa Clarita, California. Instalația neobișnuită a stârnit deja interesul comunității online și al localnicilor, care o așteaptă ca pe unul dintre cele mai ciudate locuri de antrenament în aer liber.

de Redactia Observator

la 23.05.2026 , 15:25
În parcul David March din Santa Clarita, California, lucrările de extindere se apropie de final. Elementul central al amenajării este o scară în aer liber cu 116 trepte, proiectată nu ca acces spre un punct de destinație, ci exclusiv ca suprafață de antrenament.

Dezvoltarea parcului a început în 2024

Orașul a creat structura special pentru a încuraja mișcarea și sportul în comunitate. Deși la prima vedere pare mai degrabă o instalație artistică, scara este o sală de cardio în aer liber, potrivit New York Post, citat de Mediafax. Ideea nu este complet nouă pentru localnici. În apropiere funcționează deja o scară cu 172 de trepte, atât de populară încât mulți o folosesc zilnic.

Noua structură cu 116 trepte consolidează o tendință în creștere și sugerează că urcatul scărilor a devenit o adevărată cultură sportivă în oraș. Entuziasmul este vizibil și online, unde mii de oameni și-au exprimat deja dorința de a o încerca.

Nu toți privesc inaugurarea cu entuziasm necondiționat. Unii localnici se tem că popularitatea instalației va duce la supraaglomerarea zonei. Dezvoltarea parcului a început în 2024, iar zona a fost închisă complet pe durata lucrărilor. Pe lângă scară, în parc a fost amplasată și o operă de artă publică din sticlă, care reflectă lumina soarelui din diferite unghiuri pe parcursul zilei.

