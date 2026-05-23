Scara cu 116 trepte care nu duce nicăieri. Totuşi, mii de oameni se înghesuie să o urce

O scară cu 116 trepte care nu duce nicăieri urmează să fie inaugurată într-un parc din Santa Clarita, California. Instalația neobișnuită a stârnit deja interesul comunității online și al localnicilor, care o așteaptă ca pe unul dintre cele mai ciudate locuri de antrenament în aer liber.

În parcul David March din Santa Clarita, California, lucrările de extindere se apropie de final. Elementul central al amenajării este o scară în aer liber cu 116 trepte, proiectată nu ca acces spre un punct de destinație, ci exclusiv ca suprafață de antrenament.

Orașul a creat structura special pentru a încuraja mișcarea și sportul în comunitate. Deși la prima vedere pare mai degrabă o instalație artistică, scara este o sală de cardio în aer liber, potrivit New York Post, citat de Mediafax. Ideea nu este complet nouă pentru localnici. În apropiere funcționează deja o scară cu 172 de trepte, atât de populară încât mulți o folosesc zilnic.

Noua structură cu 116 trepte consolidează o tendință în creștere și sugerează că urcatul scărilor a devenit o adevărată cultură sportivă în oraș. Entuziasmul este vizibil și online, unde mii de oameni și-au exprimat deja dorința de a o încerca.

Nu toți privesc inaugurarea cu entuziasm necondiționat. Unii localnici se tem că popularitatea instalației va duce la supraaglomerarea zonei. Dezvoltarea parcului a început în 2024, iar zona a fost închisă complet pe durata lucrărilor. Pe lângă scară, în parc a fost amplasată și o operă de artă publică din sticlă, care reflectă lumina soarelui din diferite unghiuri pe parcursul zilei.

