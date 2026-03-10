Cinci fotbaliste iraniene, declarate trădătoare de regim, au părăsit delegaţia și au primit azil în Australia

Cinci jucătoare din naționala feminină de fotbal a Iranului au fost scoase din hotelul echipei cu ajutorul poliției australiene și au primit azil în Australia, după ce au refuzat să cânte imnul național înaintea unui meci din Cupa Asiei. Sportivele au fost catalogate drept "trădătoare în vreme de război", iar autoritățile australiene au intervenit pentru a le proteja.

Echipa Iranului, într-o fotografie de grup înaintea meciului din cadrul Cupei Asiei Feminine AFC Australia 2026 - Profimedia

Cinci jucătoare din echipa națională feminină a Iranului, printre care și căpitanul Zahra Ghanbari, au solicitat protecție în Australia după ce au fost etichetate drept "trădătoare în vreme de război" pentru că au refuzat să cânte imnul național înaintea unui meci din Cupa Asiei, relatează publicaţia Reuters.

Potrivit ministrului australian de interne, Tony Burke, discuțiile cu jucătoarele despre solicitarea azilului au avut loc timp de mai multe zile. În cele din urmă, autoritățile australiene au confirmat că sportivele au primit protecție umanitară.

Contextul a fost unul tensionat: participarea Iranului la Cupa Asiei a coincis cu momentul în care Statele Unite și Israelul lansau lovituri aeriene asupra Iranului. Presa australiană a relatat că echipa era însoțită de oficiali ai guvernului iranian care le controlau deplasările.

Poliția australiană le-a scos din hotel și le-a dus într-o locație sigură

Ministrul de interne a declarat că cele cinci jucătoare au fost scoase din hotelul echipei și mutate luni seara într-o locație sigură de către Poliția Federală Australiană, unde se află și în prezent sub protecția autorităților.

Fotbalistele care au primit azil sunt Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali Alishah, Mona Hamoudi și Atefeh Ramezanizadeh, toate în jurul vârstei de 30 de ani, precum și Fatemeh Pasandideh, în vârstă de 21 de ani.

Chiar înainte ca sportivele să părăsească delegația iraniană, autoritățile australiene desfășuraseră deja polițiști pentru a le proteja.

"A existat o prezență constantă a poliției în diferite momente și ne-am asigurat că această oportunitate există", a declarat Tony Burke.

După ce oficialii pentru imigrație au finalizat procesarea vizelor umanitare, în jurul orei 1:30 dimineața, atmosfera s-a transformat într-o adevărată sărbătoare.

"După ce totul a fost aprobat aseară, au fost multe fotografii, multă bucurie, iar apoi a izbucnit spontan strigătul "Aussie, Aussie, Aussie, oi, oi, oi", a spus ministrul.

"Aceste femei sunt sportive extraordinare, oameni extraordinari și se vor simți foarte mult ca acasă în Australia."

Căpitanul echipei, suspendat în trecut după un incident cu hijabul

Patru dintre jucătoare sunt colege la clubul Bam Khatoon, formație care a câștigat de 11 ori campionatul feminin al Iranului, un record. Zahra Ghanbari a evoluat la acest club până în acest sezon, când s-a transferat la Persepolis.

În 2024, căpitanul echipei a fost suspendat pentru câteva zile după ce hijabul i-a alunecat în timpul unei celebrări de gol într-un meci din Liga Campionilor Asiei.

Atacanta în vârstă de 33 de ani, cea mai bună marcatoare din istoria naționalei feminine a Iranului, a fost lăsată să revină pe teren doar după ce ea și clubul Bam Khatoon și-au prezentat scuzele. Hijabul i-a alunecat de mai multe ori și în ultimul meci al Iranului din Cupa Asiei, disputat duminică împotriva Filipinelor, partidă în urma căreia echipa a fost eliminată din competiție.

Australia oferă azil și celorlalte jucătoare din lot

Tony Burke a declarat că oferta de azil rămâne deschisă și pentru celelalte 21 de jucătoare ale echipei, care se află încă în hotelul din Gold Coast.

Totuși, oficialul australian a precizat că este posibil ca unele dintre ele să decidă să se întoarcă în Iran.

"Aceste femei cântăresc o decizie incredibil de dificilă", a spus ministrul.

Denisa Gheorghe

