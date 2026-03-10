Antena Meniu Search
O ţară asiatică cere companiilor să încurajeze munca remote pentru a economisi combustibil

Creșterea bruscă a prețurilor la combustibili determină măsuri neobișnuite în Vietnam. Autoritățile de la Hanoi le-au cerut companiilor să încurajeze munca de acasă pentru a reduce deplasările și consumul de carburant, în contextul scumpirilor provocate de perturbările energetice globale generate de războiul din Orientul Mijlociu.

de Denisa Gheorghe

la 10.03.2026 , 11:22
Guvernul de la Hanoi prin ministerul Comerțului din Vietnam a recomandat firmelor locale să permită angajaților să lucreze de acasă atunci când este posibil, pentru a reduce necesitatea deplasărilor și a transportului, relatează Reuters.

Recomandarea vine pe fondul creșterii prețurilor la carburanți. De la sfârșitul lunii trecute, prețul benzinei a crescut cu 32%, cel al motorinei cu 56%, iar kerosenul cu 80%.

Ministerul a mai cerut companiilor și populației să nu facă stocuri excesive de combustibil și să evite să facă speculă cu combustibil.

Ca măsuri de protecție, în fața creșterii prețurilor, a decis luni eliminarea taxelor de import pentru combustibili până la sfârșitul lunii aprilie.

În plus, șeful guvernului, Pham Minh Minh a purtat luni convorbiri telefonice cu omologii săi din Kuwait, Qatar și Emiratele Arabe Unite pentru a asigura noi livrări de petrol.

