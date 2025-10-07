Un judecător din Albania a fost împuşcat mortal în sala de judecată. Atacul s-a produs în timpul procesului

Un bărbat a tras cu arma într-o sală de judecată din capitala Albaniei, ucigând un judecător și rănind alte două persoane. După ce a fugit de la fața locului, atacatorul a fost prins de polițiști.

Judecătorul Astrit Kalaja prezida o ședință la Curtea de Apel luni, când individul a deschis focul, potrivit poliției, care a adăugat că atacatorul a fost reținut imediat. „Judecătorul a fost transportat de urgență la spital, dar a decedat pe drum”, se arată într-un comunicat al poliției, conform The Guardian.

Cealaltă parte implicată în proces, un tată și fiul său, au fost și ei împușcați și transportați la spital, însă se află în stare stabilă. Potrivit presei locale, procesul viza un litigiu legat de o proprietate.

Premierul Albaniei, Edi Rama, a numit incidentul "un eveniment tragic" și a cerut pedepse mai dure pentru infracțiunile comise cu arme de foc. El a spus că astfel de fapte trebuie să primească "cea mai severă reacție legală împotriva agresorului".

Președintele țării, Bajram Begaj, a condamnat atacul într-o declarație, calificându-l drept "un atac groaznic împotriva întregului sistem de justiție".

Potrivit datelor furnizate de Centrul pentru Controlul Armelor Mici și Ușoare din Europa de Sud-Est și de Est, în Albania au avut loc 213 incidente cu arme de foc între ianuarie și iunie anul acesta.

