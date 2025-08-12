Un muncitor român, mort în Spania. Bărbatului i s-a făcut rău după ce a lucrat la 41 de grade

Un român şi-a găsit sfârşitul în Spania, după ce i s-a făcut rău în timp ce muncea expus la 41 de grade. Tragedia a avut loc la Alcarrás, Lleida, unde bărbatul lucra ca sezonier şi culegea fructe.

Poliţia catalană a fost alertată în jurul orei 16:45 că românul se simțea ameţit şi că i s-a făcut rău. Echipaje ale Serviciului de Urgențe Medicale (SEM) s-au deplasat la o fermă situată lângă șoseaua Vallmanya, dar, când au ajuns, muncitorul nu mai prezenta semne vitale și nu au reușit să-l resusciteze, scrie okdiario.com.

Poliția a început o anchetă și așteaptă rezultatele autopsiei pentru a clarifica cauza morții și pentru a stabili dacă este vorba de un accident de muncă.

Valul de căldură continuă

Articolul continuă după reclamă

Agenția Meteorologică de Stat (Aemet) a prelungit prognoza privind durata actualului val de căldură, care afectează Spania de zece zile, până luni, 18 august. Luni, instituția estimase că acest al doilea episod de temperaturi ridicate din vară, început pe 3 august, se va încheia „oficial” azi, însă și-a modificat de mai multe ori prognoza în ultimele zile.

Aemet a explicat că „situația sinoptică rămâne destul de stabilă în zona noastră, favorizând persistența unei mase de aer cald și uscat deasupra marii părți a Peninsulei Iberice și Insulelor Canare”.

„Acest fapt, combinat cu insolația ridicată specifică verii, face ca valorile termice să fie mai mari decât cele obișnuite pentru această perioadă a anului, formând un episod de val de căldură”, a adăugat instituția.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai încercat vreodată o dietă doar pentru că era un trend? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰