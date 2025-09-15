Antena Meniu Search
Un nou incident în Polonia. O dronă a fost "neutralizată" deasupra clădirilor guvernamentale

Ofiţerii de securitate au "neutralizat" o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varşoviei, iar doi cetăţeni belaruşi au fost reţinuţi, a anunţat luni seara premierul polonez Donald Tusk.

de Redactia Observator

la 15.09.2025 , 22:10
Un nou incident în Polonia. O dronă a fost "neutralizată" deasupra clădirilor guvernamentale Un nou incident în Polonia. O dronă a fost "neutralizată" deasupra clădirilor guvernamentale - Profimedia

"Chiar acum, Serviciul de Protecţie de Stat a neutralizat o dronă care opera deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetăţeni belaruşi au fost reţinuţi. Poliţia investighează circumstanţele incidentului", a scris premierul Donald Tusk pe X.

El a precizat că este vorba de clădiri guvernamentale sensibile, inclusiv strada Parkowa şi Palatul Belweder

Nu se ştiu deocamdată mai multe detalii.

Incidentul survine în contextul în care Polonia se află în stare de alertă după ce o serie de drone ruseşti au pătruns săptămâna trecută în spaţiul aerian polonez în cadrul unei incursiuni de o amploare fără precedent. Cel puţin patru drone au fost doborâte, fiind pentru prima dată când NATO deschide focul de la începutul războiului Rusiei în Ucraina.

Aliaţii au reacţionat imediat la aceste evenimente. Republica Cehă şi Ţările de Jos au promis sprijin sub formă de echipamente militare suplimentare pentru Polonia. Între timp, în mai multe ţări aliate, inclusiv în România, ambasadorii ruşi au fost convocaţi la ministerele de externe.

polonia donald tusk drona incident
