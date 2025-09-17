Un pasager a murit în timpul unui zbor între Franța și Insulele Canare. Avionul urma să aterizeze

Un pasager a murit din cauze necunoscute în timpul unui zbor între Franța și Insulele Canare. Incidentul s-a produs într-o aeronavă EasyJet. Compania aeriană a refuzat să comenteze incidentul.

O persoană a murit marți la bordul unui avion al companiei EasyJet care zbura de la Nantes, Franța, către insula spaniolă Lanzarote din Arhipelagul Canare, potrivit Le Figaro.

Cauza decesului și identitatea victimei nu au fost anunțate. Tragedia s-a produs în apropierea aeroportului Arrecife, înainte de aterizare. La bord a fost emis semnalul de pericol, iar aeronava a aterizat.

„Echipajele noastre sunt instruite să răspundă la probleme medicale și au făcut tot posibilul în timpul zborului. Gândurile noastre sunt alături de familia și prietenii pasagerului și le oferim sprijinul și asistența noastră deplină în această perioadă dificilă. Bunăstarea și siguranța pasagerilor și echipajului nostru sunt întotdeauna prioritatea principală a EasyJet”, a declarat un purtător de cuvânt al EasyJet France, potrivit Mediafax.

Totuși, compania aeriană a refuzat să ofere mai multe comentarii privitoare la incident.

Zborul de întoarcere către Aeroportul Nantes Atlantique a fost întârziat cu câteva ore.

