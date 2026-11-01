Hangzhou Bay Cross-Sea Railway Bridge, un proiect impresionant de infrastructură din estul Chinei va deveni cel mai înalt pod feroviar din lume care traversează o mare. A trecut de o etapă importantă în procesul de construcție, cea în care cele două secțiuni principale ale podului, din nord și din sud, au fost unite, ceea ce aduce proiectul mai aproape de finalizare.

Un pod uriaș, de 29 kilometri, va deveni cel mai înalt din lume. A fost atins un prag important în construcție - Sursa: Profimedia

Odată terminat, podul va deveni cel mai lung și cel mai înalt pod feroviar din lume care traversează o mare, potrivit publicației New Civil Engineer, citată de Branschaktu.

Construcția se va întinde pe o lungime de 29,2 kilometri, traversând delta fluviului Yangtze, în provincia Zhejiang. Podul va permite circulația trenurilor cu viteze de până la 350 de kilometri pe oră și va conecta orașele Jiaxing și Ningbo. Acesta face parte din linia feroviară de mare viteză Nantong-Ningbo.

Proiectul este inclus în rețeaua națională de căi ferate de mare viteză a Chinei, cunoscută sub numele de "Opt verticale și opt orizontale". Autoritățile chineze estimează că noua legătură va îmbunătăți conexiunile de transport și va consolida legăturile dintre orașele din regiunea deltei fluviului Yangtze.

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Proiectul a primit aprobarea în 2022, iar lucrările au început în luna noiembrie a aceluiași an. Potrivit presei locale, investiția se ridică la 17,8 miliarde de yuani, echivalentul a aproximativ 2,4 miliarde de euro.