Jobul pentru care se caută 200.000 de lucrători în Spania. De ce tot mai puțini oameni aleg acest domeniu

Spania se confruntă cu o criză de personal în agricultură, în condițiile în care tot mai puțini tineri vor să lucreze în acest domeniu. Mulți fermieri se apropie de pensionare, iar fermele riscă să rămână fără oameni care să le preia activitatea.

Agricultura din Spania se confruntă cu o problemă care îi pune în pericol viitorul. Tot mai puțini tineri sunt interesați să devină fermieri, în timp ce mii de agricultori se pregătesc să iasă la pensie și nu au cui să lase fermele. Această situație pune în pericol schimbul dintre generații și continuarea unei activități esențiale pentru producția de alimente.

Potrivit datelor din sector, Spania are nevoie de aproximativ 200.000 de noi lucrători în agricultură pentru a-i înlocui pe cei care urmează să se pensioneze.

În prezent, vârsta medie a administratorilor de ferme este de aproximativ 62 de ani, ceea ce arată cât de greu este să fie atrași tinerii în acest domeniu. Organizația SOS Rural avertizează că aproape 70% dintre fermieri au peste 56 de ani și ar putea renunța treptat la activitate în următorii zece ani.

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În schimb, tinerii sub 35 de ani reprezintă doar 3% dintre proprietarii de ferme. La polul opus, peste 355.000 de agricultori au mai mult de 64 de ani.

De ce nu mai vor tinerii să lucreze în agricultură

Lipsa tinerilor fermieri nu este cauzată doar de îmbătrânirea populației. Problemele financiare, prețurile nesigure la care pot fi vândute produsele și costurile tot mai mari fac ca multe ferme să nu mai fie profitabile, în special cele mici.

Fermierii trebuie să plătească tot mai mult pentru energie, îngrășăminte, utilaje și alte materiale necesare producției. În același timp, banii pe care îi primesc pentru produsele vândute nu acoperă întotdeauna aceste cheltuieli.

La toate acestea se adaugă regulile și obligațiile legale, concurența din străinătate și problemele provocate de vremea nefavorabilă. Din aceste motive, mulți tineri consideră că este prea riscant să înceapă o afacere în agricultură.

Cele mai afectate sunt fermele mici, de familie. Potrivit SOS Rural, aproximativ 80% dintre fermele din Spania sunt administrate de persoane care lucrează pe cont propriu. Multe dintre aceste ferme sunt conduse de persoane în vârstă și au venituri reduse. Astfel, există riscul ca activitatea să fie abandonată odată cu pensionarea proprietarilor.

Datele arată că numărul agricultorilor și al fermelor este deja în scădere. În 2024, numărul lucrătorilor pe cont propriu din agricultură a scăzut cu 3.700 față de anul precedent. De asemenea, numărul fermelor din Spania s-a redus cu 7,6% în ultimul deceniu, până la 914.871.

Ajutoarele financiare nu sunt suficiente pentru a atrage tinerii în agricultură

Autoritățile oferă subvenții pentru a-i încuraja pe tineri să înceapă o activitate în agricultură. Aceste ajutoare fac parte din măsurile prin care se încearcă oprirea scăderii numărului de fermieri.

Totuși, organizația SOS Rural consideră că banii oferiți de stat nu sunt suficienți dacă nu sunt rezolvate și problemele care îi determină pe tineri să renunțe la ideea de a lucra în agricultură sau de a prelua fermele familiei.

Accesul dificil la terenuri, lipsa banilor pentru investiții și perspectivele reduse de profit reprezintă obstacole importante pentru cei care vor să își deschidă o fermă.

Problema nu afectează doar viitorul agricultorilor, ci și economia Spaniei

Potrivit datelor din sector, industria agroalimentară reprezintă aproximativ 9% din produsul intern brut al țării și asigură peste 11% din locurile de muncă.

Pentru ca Spania să aibă suficienți fermieri în viitor, este nevoie de condiții economice mai bune în mediul rural și de măsuri care să îi ajute pe tineri să intre în acest domeniu.

În caz contrar, pensionarea a mii de agricultori ar putea duce la abandonarea tot mai multor terenuri și la scăderea producției agricole a țării.