Un român a fost arestat în Austria după ce a încercat să fure un tren. Bărbatul nu a reuşit să mişte locomotiva din loc, dar a rănit o poliţistă.

Potrivit presei austriece, incidentul s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni, atunci când un bărbat a încercat să fure un tren din gara St. Valentin din districtul Amstetten. Bărbatul a spart mai multe geamuri pentru a intra în tren. O dată ajuns în unul dintre vagoane, românul s-a îndreptat spre locomotivă.

A rănit o poliţistă

Nu a ştiut cum să pornească locomotiva şi nu a putut să mişte trenul din loc. Tot ce-a reuşit a fost să activeze luminile şi claxonul, fapt ce a atras imediat atenţia asupra sa. Paznicii gării au chemat imediat poliţia care l-a reţinut pe bărbat.

După ce au ajuns la secţie, poliţiştii austrieci au stabilit că au de-a face cu un român în vârstă de 37 de ani. În timp ce i se luau amprentele, românul a lovit o femeie poliţist, dar şi pe colegul acesteia care i-a sărit în ajutor. Au fost chemate trupele speciale care l-au dus pe român la penitenciarul St.Polten unde îşi aşteaptă acum pedeapsa pentru faptele sale.

