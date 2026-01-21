O ţară din UE ar putea să-i amendeze pe imigranţii care se retrag de la cursurile de limbă şi educaţie civică

Austria înăsprește regulile pentru imigranți și transformă integrarea într-o obligație sancționabilă, scrie Agerpres. Cei care renunță la cursurile de limbă germană sau educație civică, ori refuză să accepte valorile democratice ale statului, riscă amenzi de mii de euro, avertizează autoritățile de la Viena.

Austria are în vedere aplicarea de amenzi de ordinul miilor de euro imigranţilor care renunţă la cursurile de limba germană sau la cele de educaţie civică, în care se explică valorile democratice, a declarat miercuri ministrul Integrării, Claudia Bauer, citată de dpa.

"Integrarea nu ar trebui văzută ca o ofertă, ci ca o obligaţie", a explicat Claudia Bauer.

Refuzul valorilor democratice ar putea fi sancționat

Ar putea fi sancţionat similar refuzul imigranţilor de a semna o nouă declaraţie prin care acceptă modul de viaţă democratic din Austria.

Pe baza experienţei de până acum, doar o minoritate de circa 10% din cei cu antecedente migratorii respinge deschis valorile democrate, ca arătat secretarul de stat Joerg Leichtfried.

Anul trecut, cursurile care prezintă valorile austriece au fost întrerupte în circa 2400 de cazuri, iar cele de germană nu au fost finalizate în aproape 10.000 de cazuri.

Sancțiunile finale, încă în negociere

Lista exactă de sancţiuni pentru cei care refuză integrarea este încă în curs de negociere, a precizat Bauer. Până acum, în astfel de cazuri se reduceau doar sumele plătite ca asistenţă socială.

Leichtfried a apreciat că "integrarea este una din problemele-cheie pentru securitate şi pacea socială în Austria" şi a adăugat că extremismul islamist şi cel de extremă dreapta sunt cele mai mari ameninţări pentru securitatea ţării.

