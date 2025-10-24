Un român arestat în Madrid pentru furtul unui ceas de 37.000 de euro. Făcea parte dintr-o bandă

Un român a fost arestat, alături de alţi membri ai două benzi care jefuiau turişti de ceasuri de lux în cartierul Salamanca din Madrid. Patru dintre acuzați sunt columbieni şi făceau parte dintr-un grup de „motochorros” care au folosit arme de foc și au fugit din Spania. La întoarcere, au fost arestați într-un hotel din Getafe. Unul dintre pistoale era ascuns într-o mașină aparținând unui alt grup columbian.

Poliția Națională a arestat cinci persoane pentru furtul de ceasuri de lux cu arme de foc, în cadrul a două operațiuni paralele. Autorii primei operațiuni s-au apropiat de victimele lor în public, le-au amenințat cu o armă și le-au amenințat cu un cuțit, fără a ezita să le lovească cu patul armei pentru a-și atinge scopul. Aceștia au vizat, printre alții, turiști din Australia și Argentina, scrie ABC.

Un român printre arestaţi

Doi dintre ei au acționat împreună, iar odată ce jaful a fost comis, o a treia persoană a așteptat în apropiere pe o motocicletă pentru a fugi cu prada. Patru bărbați au fost arestați sub suspiciunea de trei infracțiuni de jaf cu violență, vătămări corporale ale victimelor, falsificare de documente și apartenență la un grup criminal. Aceștia au 31, 35, 41 și 42 de ani. Nu aveau cazier judiciar în Spania, iar doi dintre ei au fost încarcerați. Aceștia au operat pe străzile Claudio Coello și Hermosilla, ambele din cartierul Salamanca, și pe Virgen de la Alegría, din cartierul Concepción (Ciudad Lineal).

Într-o altă operațiune paralelă, un tânăr român în vârstă de 20 de ani a fost arestat pentru furtul unui ceas Cartier în valoare de peste 37.000 de euro și a fost trimis imediat în închisoare.

Poliția a arestat și o altă grupare criminală venită direct din Argentina pentru a jefui pietonii din cartierul Salamanca. Ancheta Grupului Crono, parte a Brigăzii de Poliție Judiciară din Madrid și specializată în aceste jafuri, a început pe 17 septembrie 2024, când doi bărbați aflați pe o motocicletă au încercat să fure un ceas în valoare de 10.000 de euro de la un bărbat care se plimba pe o stradă publică. Aceasta este cunoscută sub numele de tehnica „motochorro”, importată din Columbia și Venezuela.

Cum jefuiau tâlharii

Unul dintre ei a coborât de pe motocicletă, s-a apropiat de victimă din spate, spunându-i: „Dă-mi ceasul sau te omor”, în timp ce îndrepta o armă spre el. După o luptă și fiind încolțiți de mulțimea de trecători care urmăreau incidentul, au fugit în grabă de la locul faptei.

Câteva zile mai târziu, au repetat aceeași operațiune. Au atacat un bărbat pe o stradă publică, lovindu-l în cap cu patul armei și fluturând un cuțit pentru a-i fura ceasul și telefonul mobil. Cei doi bărbați au fugit de la locul faptei pe o motocicletă, cu o pradă de 10.000 de euro. Această bandă fura frecvent Rolexuri.

A doua zi, autorii au atacat din nou, înarmați cu o armă de foc și un cuțit, furând tot cu un act de violenţă un ceas de lux. De data aceasta, un martor a inițiat o urmărire cu motocicleta sa, care s-a încheiat când unul dintre autori l-a împușcat cu arma, fără a-i provoca răni.

Anchetatorii au stabilit că presupușii făptași sosiseră la Madrid din Columbia pentru vacanța de vară și apoi fugiseră în țara lor de origine. Pe măsură ce ancheta a progresat, ofițerii au descoperit că acești patru bărbați se întorseseră în Spania și au reușit să-i găsească într-un hotel din Getafe.

Pe 18 septembrie, aceștia au fost arestați pentru presupusa comitere a trei jafuri cu violență și intimidare, falsificare de documente și apartenența la un grup criminal.

După arestări, a fost efectuată o percheziție la locuința lor, unde au fost confiscate peste 1.000 de euro în numerar. De asemenea, au fost inspectate trei vehicule pe care le închiriaseră, iar o armă de foc și un încărcător de cincisprezece cartușe au fost găsite ascunse într-un compartiment secret din portbagajul unuia dintre ele.

Celelalte incidente au avut loc pe 30 decembrie 2024, pe Avenida de Brasilia (Salamanca), când victima a fost abordată pe stradă de trei bărbați. Unul dintre ei și-a înfășurat brațele în jurul gâtului ei, în timp ce altul o ameninţa cu o armă.

În cele din urmă, au reușit să-i smulgă ceasul de lux pe care îl purta la acea vreme, evaluat la peste 37.000 de euro.

Pe măsură ce ancheta a avansat, unul dintre făptași a fost identificat, dar arestarea sa nu a avut succes, deoarece acesta își executa o pedeapsă cu închisoarea într-o altă țară. Cu toate acestea, după ce au aflat de întoarcerea sa în Spania, ofițerii au lansat o operațiune pentru a-l localiza, iar acesta a fost arestat pe 1 octombrie, sub suspiciunea de jaf cu violență și intimidare. După arestarea sa, s-a dispus încarcerarea sa imediată.

