Specialiștii spun că relațiile nu se construiesc doar cu daruri, ci mai ales cu cuvintele potrivite. Un psiholog format la Harvard propune nouă fraze simple care pot face diferența în cuplu pe termen lung.

de Antonia Gasparovici

la 05.03.2026 , 13:55

Potrivit lui Cortney Warren, psiholog format la Harvard, există propoziţii pe care dacă avem grijă să le rostim măcar din când în când, putem păstra conexiunea emoţională cu partenerul nostru.

"Apreciez efortul tău" este o declaraţie scurtă, dar puternică, pentru că îl face pe cel de lângă noi să nu se simtă singur. Atunci când îl asigurăm că vedem tot ceea ce face pentru relaţie sau pentru noi, se activează nevoia de recunoaştere, esenţială pentru ataşament sigur.

"Îmi placi" menţine vie admiraţia în cuplu, întăreşte sentimentul de siguranţă şi previne transformarea relaţiei într-un simplu parteneriat funcţional.

"Ajută-mă să înţeleg" este important mai ales în momente tensionate. Când există diferenţe de opinie, este aproape obligatoriu pentru sănătatea relaţiei să nu reacţionăm impulsiv sau agresiv verbal. Arată curiozitate, nu judecată şi transformă conflictul în dialog, nu în luptă pentru dreptate.

"Te ascult" transmite prezenţă reală şi siguranţă emoţională, dincolo de orice ar putea distrage atenţia, scade defensiva şi nevoia de a ridica tonul pentru a fi auzit.

"Îmi pare rău" este un adeziv emoţional care repară microfisuri apărute în urma conflictelor. Arată maturitate şi responsabilitate.

"Te iert. Poţi să mă ierţi şi tu?". Într-un conflict, adesea ambii parteneri au o contribuţie. Iar această replică arată asumarea propriei părţi de vină.

"Hai să ne distrăm" este fraza scurtă care rupe monotonia şi ajută partenerii să îşi reamintească de începuturile pline de imprevizibil, râsete şi glume copilăreşti.

"Sunt dedicat sau dedicată ţie" creează siguranţă.

"Te iubesc" este ancora emoţională a relaţiei, cea care aminteşte sensul legaturii dintre parteneri.

