Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un român de 21 de ani internat într-un spital din Italia a ucis un alt pacient în vârstă de 72 de ani

Un incident șocant a avut loc joi după-amiază în secția de psihiatrie a unui spital din Rieti, Italia. Un pacient român, în vârstă de 21 de ani, cu probleme psihice grave a omorât un alt pacient după ce l-a lovit de mai multe ori în cap cu tăblia de a pat.

de Redactia Observator

la 23.01.2026 , 10:26
Un român de 21 de ani internat într-un spital din Italia a ucis un alt pacient în vârstă de 72 de ani Un român de 21 de ani internat într-un spital din Italia a ucis un alt pacient în vârstă de 72 de ani - Profimedia / imagine ilustrativă

Victima este Antonino Domenico Martinelli, un bărbat de 72 de ani, fost bancher. Cei doi se aflau în aceeași cameră, iar atacul s-a produs brusc. Românul a smuls tăblia patului şi a lovit victima de mai multe ori, potrivit publicaţiei Il Messaggero.

Personalul medical a intervenit imediat și a încercat să-l resusciteze pe bărbat, dar acesta a decedat din cauza rănilor grave. Pacienții și personalul au fost profund șocați de eveniment.

Carabinierii au preluat rapid controlul secției și l-au reținut pe românul de 21 de ani, care urma să fie transferat în curând într-o unitate destinată pacienților cu tulburări psihice grave. Tânărul a fost ulterior transferat în închisoare pentru continuarea cercetărilor. Ancheta este în curs, autoritățile verificând împrejurările exacte și eventualele responsabilități ale personalului medical.

Articolul continuă după reclamă

Antonino Domenico Martinelli era foarte cunoscut în oraș, având o carieră de zeci de ani în sistemul bancar local. De mult timp suferea de depresie severă, motiv pentru care era internat în secția de Psihiatrie.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

italia pacient pshiatrie roman crima
Înapoi la Homepage
S-a terminat! Milionarul a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar decizia luată confirmă ruptura totală
S-a terminat! Milionarul a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar decizia luată confirmă ruptura totală
Exclusiv| Cum au arătat Gabi Tamaș și soția lui în ziua nunții. Imaginile de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum au arătat Gabi Tamaș și soția lui în ziua nunții. Imaginile de colecție din arhiva personală
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu are legătură cu banii”
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu are legătură cu banii”
Cum a devenit Slovacia cel mai mare producător de mașini din lume
Cum a devenit Slovacia cel mai mare producător de mașini din lume
Când va fi înmormântat Mario Berinde, copilul ucis în Timiș. Familia lui a făcut anunțul trist
Când va fi înmormântat Mario Berinde, copilul ucis în Timiș. Familia lui a făcut anunțul trist
Comentarii


Întrebarea zilei
Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto?
Observator » Ştiri externe » Un român de 21 de ani internat într-un spital din Italia a ucis un alt pacient în vârstă de 72 de ani