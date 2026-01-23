Un român de 21 de ani internat într-un spital din Italia a ucis un alt pacient în vârstă de 72 de ani

Un incident șocant a avut loc joi după-amiază în secția de psihiatrie a unui spital din Rieti, Italia. Un pacient român, în vârstă de 21 de ani, cu probleme psihice grave a omorât un alt pacient după ce l-a lovit de mai multe ori în cap cu tăblia de a pat.

Victima este Antonino Domenico Martinelli, un bărbat de 72 de ani, fost bancher. Cei doi se aflau în aceeași cameră, iar atacul s-a produs brusc. Românul a smuls tăblia patului şi a lovit victima de mai multe ori, potrivit publicaţiei Il Messaggero.

Personalul medical a intervenit imediat și a încercat să-l resusciteze pe bărbat, dar acesta a decedat din cauza rănilor grave. Pacienții și personalul au fost profund șocați de eveniment.

Carabinierii au preluat rapid controlul secției și l-au reținut pe românul de 21 de ani, care urma să fie transferat în curând într-o unitate destinată pacienților cu tulburări psihice grave. Tânărul a fost ulterior transferat în închisoare pentru continuarea cercetărilor. Ancheta este în curs, autoritățile verificând împrejurările exacte și eventualele responsabilități ale personalului medical.

Antonino Domenico Martinelli era foarte cunoscut în oraș, având o carieră de zeci de ani în sistemul bancar local. De mult timp suferea de depresie severă, motiv pentru care era internat în secția de Psihiatrie.

